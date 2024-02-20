Необычные домашние конфеты из фасоли и фиников: райское наслаждение без лишних усилий

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Необычные домашние конфеты из фасоли и фиников: райское наслаждение без лишних усилий

Эти конфеты просто вынуждены появиться на вашем столе, если за ним присутствуют дети. Также они обязательно должны быть в рационе тех людей, которые следят за своей фигурой, или же просто являются сладкоежками.

Рецептом необычных конфет, которые можно есть всем, поделилась фудблогер с ником reeixit. В Instagram она рассказала, как приготовить эти интересные конфеты, использовав фасоль и финики.

Необычные домашние конфеты из фасоли и фиников: райское наслаждение без лишних усилий

Ингредиенты

  • Финики с костью – 175 гр
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  • Овсяная мука грубого помола – 30 гр
  • Готовая фасоль – 240 гр
  • Густой мед – 1 ч.л.
  • Какао – 1 ч.л.

Способ приготовления

1.Финики промываем и заливаем кипятком. Оставляем на один час.

Необычные домашние конфеты из фасоли и фиников: райское наслаждение без лишних усилий

2. Из фасоли сливаем жидкость, добавляем какао и финики, очищенные от косточки. Перемалываем блендером до однородности.

Необычные домашние конфеты из фасоли и фиников: райское наслаждение без лишних усилий

3. Получившуюся массу отправляем в холодильник на 2 часа.

4. Из охлажденной массы формируем конфеты и обваливаем их по желанию в кокосовой стружке, какао или измельченных орехах.

Необычные домашние конфеты из фасоли и фиников: райское наслаждение без лишних усилий

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