Необычные домашние конфеты из фасоли и фиников: райское наслаждение без лишних усилий
Эти конфеты просто вынуждены появиться на вашем столе, если за ним присутствуют дети. Также они обязательно должны быть в рационе тех людей, которые следят за своей фигурой, или же просто являются сладкоежками.
Рецептом необычных конфет, которые можно есть всем, поделилась фудблогер с ником reeixit. В Instagram она рассказала, как приготовить эти интересные конфеты, использовав фасоль и финики.
Ингредиенты
- Финики с костью – 175 гр
- Овсяная мука грубого помола – 30 гр
- Готовая фасоль – 240 гр
- Густой мед – 1 ч.л.
- Какао – 1 ч.л.
Способ приготовления
1.Финики промываем и заливаем кипятком. Оставляем на один час.
2. Из фасоли сливаем жидкость, добавляем какао и финики, очищенные от косточки. Перемалываем блендером до однородности.
3. Получившуюся массу отправляем в холодильник на 2 часа.
4. Из охлажденной массы формируем конфеты и обваливаем их по желанию в кокосовой стружке, какао или измельченных орехах.
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