Киевский торт – неизменная классика, которую знают и любят во всем мире. Это очень вкусный и одновременно сложный в приготовлении десерт. Но его вкус стоит всех усилий, возложенных на его создание.

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Если соблюдать все пропорции и следовать пошаговой инструкции приготовления, киевский торт обязательно получится очень вкусным и красивым. Обо всех деталях его приготовления в Instagram рассказала шеф-повар Лиза Глинская.

Ингредиенты для лепешек:

Белки комнатной температуры – 220 гр

Сахар (I часть) – 60 гр

Лимонная кислота – щепотка

Мука – 50 гр

Крахмал кукурузный – 8 гр

Сахар (II часть) – 190 гр

Фундук – 80 гр

Кешью – 80 гр

Ингредиенты для масляного крема:

Желтки – 80 гр

Молоко – 200 мл

Сахар – 270 гр

Сливочное масло 82% – 360 гр

Дополнительные ингредиенты

Коньяк – 20 мл

Какао-порошок – 10 гр

Обжаренные орехи для декора – 100 гр

Способ приготовления лепешек

1.Включаем духовой шкаф на 130 градусов.

2. Нам понадобятся два металлических кольца диаметром 20 см. Смазываем форму изнутри растительным маслом.

3. Обжариваем орехи при 160 градусах 15-18 минут.

4. Охлаждаем орехи на измельчаем. Переводим их в кондитерский мешок и легко сверху бьем скалкой.

5. Объединяем в миске: сахар (II часть), кукурузный крахмал, муку и измельченные орехи.

6. Сухие ингредиенты отставляем в сторону и готовим меренг.

7. Взбиваем белок комнатной температуры с щепоткой лимонной кислоты или лимонным соком на средних оборотах до образования пены.

8. После получения пены добавляем сахар (I часть) и продолжаем взбивать меренгу.

9. После получения плотной пены, останавливаем процесс сбивания, чтобы не перебить меренг.

10. Добавляем в меренги сухие ингредиенты и осторожно перемешиваем лопаткой.

11. Взвешиваем тесто и делим его на две части.

12. Ставим в противень с пергаментом формы, если подготовили заранее и выкладываем тесто. Разравниваем силиконовой лопаткой, а затем маленьким шпателем.

13. Отправляем лепешки выпекаться в разогретую до 130 градусов духовку с конвекцией или подогрев снизу с конвекцией. Оставляем на 2 часа.

14. Достаем лепешки из духовки и оставляем охлаждаться при комнатной температуре.

15. После того, как лепешки остыли, осторожно снимаем форму и пергамент. Оставляем лепешки при комнатной температуре для стабилизации.

Способ приготовления масляного крема

1.Смешиваем в сотейнике: молоко, сахар и желток, перемешиваем венчиком.

2. Ставим сотейник на плиту. На слабом огне при постоянном помешивании доводим массу до кипения. Как только масса начнет кипеть, снимаем с плиты.

3. Переливаем основу для масляного крема в миску, накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем при комнатной температуре охлаждаться.

4. Основание остыло. Следует заранее вынуть две пачки сливочного масла, чтобы оно было мягким.

5. Перекладываем сливочное масло в чашу миксера и взбиваем, оно должно посветлеть и увеличиться в объеме в несколько раз.

6. Небольшими частями добавляем основу крема и продолжаем взбивать наш крем. Разделяем на три части.

7. Одну треть крема забираем. Из нее будем готовить шоколадный крем.

8. В оставшуюся часть крема добавляем коньяк и перемешиваем. Переводим крем в другую емкость.

9. Возвращаем в чашу миксера 1/3 крема. Добавляем какао-порошок и перемешиваем.

Собираем торт

1.Кладем на лист пергамента корж.

2. Выкладываем масляный крем с коньяком на лепешку и разравниваем. Немного крема оставляем для декора.

3. Накрываем вторым лепешком.

4. Выкладываем сверху шоколадный крем и разравниваем. Сверху разглаживаем шпателем.

5. Для декора используем расческу, которой мы сделаем волнистый узор.

6. Край торта декорируем орехами.

7. Остатки белого крема перекладываем в кондитерский мешок с насадкой открытая звезда диаметром 10 мм и декорируем торт.

8. Ставим торт в холодильник на 10-12 часов. Затем достаем, нарезаем хлебным ножом и наслаждаемся.

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