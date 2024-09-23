Обязательно удастся рецепт киевского торта: пропорции и пошаговая инструкция

Эрика Ильина
FoodOboz
3 минуты
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Обязательно удастся рецепт киевского торта: пропорции и пошаговая инструкция

Киевский торт – неизменная классика, которую знают и любят во всем мире. Это очень вкусный и одновременно сложный в приготовлении десерт. Но его вкус стоит всех усилий, возложенных на его создание.

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Если соблюдать все пропорции и следовать пошаговой инструкции приготовления, киевский торт обязательно получится очень вкусным и красивым. Обо всех деталях его приготовления в Instagram рассказала шеф-повар Лиза Глинская.

Обязательно удастся рецепт киевского торта: пропорции и пошаговая инструкция

Ингредиенты для лепешек:

  • Белки комнатной температуры – 220 гр
  • Сахар (I часть) – 60 гр
  • Лимонная кислота – щепотка
  • Мука – 50 гр
  • Крахмал кукурузный – 8 гр
  • Сахар (II часть) – 190 гр
  • Фундук – 80 гр
  • Кешью – 80 гр

Ингредиенты для масляного крема:

  • Желтки – 80 гр
  • Молоко – 200 мл
  • Сахар – 270 гр
  • Сливочное масло 82% – 360 гр

Дополнительные ингредиенты

  • Коньяк – 20 мл
  • Какао-порошок – 10 гр
  • Обжаренные орехи для декора – 100 гр

Способ приготовления лепешек

Обязательно удастся рецепт киевского торта: пропорции и пошаговая инструкция

1.Включаем духовой шкаф на 130 градусов.

2. Нам понадобятся два металлических кольца диаметром 20 см. Смазываем форму изнутри растительным маслом.

3. Обжариваем орехи при 160 градусах 15-18 минут.

4. Охлаждаем орехи на измельчаем. Переводим их в кондитерский мешок и легко сверху бьем скалкой.

5. Объединяем в миске: сахар (II часть), кукурузный крахмал, муку и измельченные орехи.

6. Сухие ингредиенты отставляем в сторону и готовим меренг.

7. Взбиваем белок комнатной температуры с щепоткой лимонной кислоты или лимонным соком на средних оборотах до образования пены.

8. После получения пены добавляем сахар (I часть) и продолжаем взбивать меренгу.

9. После получения плотной пены, останавливаем процесс сбивания, чтобы не перебить меренг.

10. Добавляем в меренги сухие ингредиенты и осторожно перемешиваем лопаткой.

11. Взвешиваем тесто и делим его на две части.

12. Ставим в противень с пергаментом формы, если подготовили заранее и выкладываем тесто. Разравниваем силиконовой лопаткой, а затем маленьким шпателем.

13. Отправляем лепешки выпекаться в разогретую до 130 градусов духовку с конвекцией или подогрев снизу с конвекцией. Оставляем на 2 часа.

14. Достаем лепешки из духовки и оставляем охлаждаться при комнатной температуре.

15. После того, как лепешки остыли, осторожно снимаем форму и пергамент. Оставляем лепешки при комнатной температуре для стабилизации.

Способ приготовления масляного крема

Обязательно удастся рецепт киевского торта: пропорции и пошаговая инструкция

1.Смешиваем в сотейнике: молоко, сахар и желток, перемешиваем венчиком.

2. Ставим сотейник на плиту. На слабом огне при постоянном помешивании доводим массу до кипения. Как только масса начнет кипеть, снимаем с плиты.

3. Переливаем основу для масляного крема в миску, накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем при комнатной температуре охлаждаться.

4. Основание остыло. Следует заранее вынуть две пачки сливочного масла, чтобы оно было мягким.

5. Перекладываем сливочное масло в чашу миксера и взбиваем, оно должно посветлеть и увеличиться в объеме в несколько раз.

6. Небольшими частями добавляем основу крема и продолжаем взбивать наш крем. Разделяем на три части.

7. Одну треть крема забираем. Из нее будем готовить шоколадный крем.

8. В оставшуюся часть крема добавляем коньяк и перемешиваем. Переводим крем в другую емкость.

9. Возвращаем в чашу миксера 1/3 крема. Добавляем какао-порошок и перемешиваем.

Собираем торт

Обязательно удастся рецепт киевского торта: пропорции и пошаговая инструкция

1.Кладем на лист пергамента корж.

2. Выкладываем масляный крем с коньяком на лепешку и разравниваем. Немного крема оставляем для декора.

3. Накрываем вторым лепешком.

4. Выкладываем сверху шоколадный крем и разравниваем. Сверху разглаживаем шпателем.

5. Для декора используем расческу, которой мы сделаем волнистый узор.

6. Край торта декорируем орехами.

7. Остатки белого крема перекладываем в кондитерский мешок с насадкой открытая звезда диаметром 10 мм и декорируем торт.

8. Ставим торт в холодильник на 10-12 часов. Затем достаем, нарезаем хлебным ножом и наслаждаемся.

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РецептытортдесертЛиза Глинская

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