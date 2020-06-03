Пандемия в США привела к росту популярности необычных продуктов

Пандемия коронавируса привела к неожиданному росту популярности заменителей мяса и закрытию многих скотобоен в США.

Проведенные исследования маркетинговой компании Nielsen показали, что американцы стали покупать растительных аналогов мяса на 200% больше, чем год назад.

Хотя ассортимент таких продуктов пока еще достаточно узок, но многие эксперты считают, что эпидемия Covid-19 послужила толчком для этой тенденции, пишет издание Kedem.

Колбасные изделия из заменителя мяса Getty

Среди главных преимуществ развития этого бизнеса специалисты называют меньшую зависимость от рабочей силы при производстве растительного белка и менее трудоемкий процесс по сравнению с производством свежего мяса.

На фоне этого некоторые компании, занимающиеся производством растительного мяса, обращают внимание на то, что пандемия коронавируса указала людям на связь между здоровьем и потреблением мяса животных, предоставив возможность сделать выбор в пользу вегетарианства.

Как сообщал OBOZREVATEL, после термической обработки свекла, томаты, болгарский перец и ряд других продуктов не только меняют свой вкус и консистенцию, но у них существенно снижается доля витаминов и других полезных веществ.

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