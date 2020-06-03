Пандемія в США призвела до зростання популярності незвичайних продуктів

Пандемія коронавірусу привела до несподіваного зростання популярності замінників м'яса та закриття багатьох боєнь у США.

Проведені дослідження маркетингової компанії Nielsen показали, що американці стали купувати рослинних аналогів м'яса на 200% більше, ніж рік тому.

Хоча асортимент таких продуктів поки ще досить вузький, але багато експертів вважає, що епідемія COVID-19 стала поштовхом для цієї тенденції, повідомляє видання Kedem.

Ковбасні вироби із замінника м'яса Getty

Серед головних переваг розвитку цього бізнесу фахівці називають меншу залежність від робочої сили під час виробництва рослинного білка та менш трудомісткий процес, як порівняти з виробництвом свіжого м'яса.

На тлі цього деякі компанії, що займаються виробництвом рослинного м'яса, звертають увагу на те, що пандемія коронавірусу вказала людям на зв'язок між здоров'ям та споживанням м'яса тварин, надавши можливість зробити вибір на користь вегетаріанства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після термічного оброблення буряк, томати, болгарський перець і низка інших продуктів не тільки змінюють свій смак і консистенцію, але в них істотно знижується частка вітамінів та інших корисних речовин.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!