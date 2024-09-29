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Пикантные куриные крылышки: рецепт сочного мяса от Эктора Хименеса-Браво
Куриные крылышки обожают практически все. Хрустящая корочка и сочное мясо на косточке – именно то, что нужно во время просмотра любимого фильма или сериала.
Звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво в Instagram рассказал рецепт приготовления куриных крылышек, которые всегда получаются очень вкусными. Хрустящая корочка, сочное мясо и аромат специй доставят настоящее гастрономическое удовольствие.
Ингредиенты
- Куриные крылышки – 500 гр
- Соевый соус – 50 мл
- Соус терияки – 50 мл
- Соль
- Перец
- Паприка – 1 ч.л.
- Сухой чеснок – 1 ч.л.
- Крахмал – 2 ст.л.
- Яйцо – 1 шт
Способ приготовления
1.Нарежьте крылышки, как показано на видео, и сложите в глубокую миску.
2. Добавьте соусы, специи, перемешайте.
3. Всыпьте крахмал и вбейте яйцо, еще раз хорошо перемешайте.
4. Обжаривайте на разогретой сковороде на небольшом количестве масла до золотистой корочки.
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