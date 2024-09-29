Пикантные куриные крылышки: рецепт сочного мяса от Эктора Хименеса-Браво

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Пикантные куриные крылышки: рецепт сочного мяса от Эктора Хименеса-Браво

Куриные крылышки обожают практически все. Хрустящая корочка и сочное мясо на косточке – именно то, что нужно во время просмотра любимого фильма или сериала.

Видео дня

Звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво в Instagram рассказал рецепт приготовления куриных крылышек, которые всегда получаются очень вкусными. Хрустящая корочка, сочное мясо и аромат специй доставят настоящее гастрономическое удовольствие.

Пикантные куриные крылышки: рецепт сочного мяса от Эктора Хименеса-Браво

Ингредиенты

  • Куриные крылышки – 500 гр
  • Соевый соус – 50 мл
  • Соус терияки – 50 мл
  • Соль
  • Перец
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Сухой чеснок – 1 ч.л.
  • Крахмал – 2 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт

Способ приготовления

1.Нарежьте крылышки, как показано на видео, и сложите в глубокую миску.

Пикантные куриные крылышки: рецепт сочного мяса от Эктора Хименеса-Браво

2. Добавьте соусы, специи, перемешайте.

Пикантные куриные крылышки: рецепт сочного мяса от Эктора Хименеса-Браво

3. Всыпьте крахмал и вбейте яйцо, еще раз хорошо перемешайте.

Пикантные куриные крылышки: рецепт сочного мяса от Эктора Хименеса-Браво

4. Обжаривайте на разогретой сковороде на небольшом количестве масла до золотистой корочки.

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