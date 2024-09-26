Рулет из лаваша, с крем-сыром и рыбой: рецепт самой простой и вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рулет из лаваша, с крем-сыром и рыбой: рецепт самой простой и вкусной закуски

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также запеканок, пирогов и даже быстрых десертов. 

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Вкусный рулет из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с красной рыбой, крем-сыром и зеленью. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • лаваш 
  • вареные яйца
  • крем-сыр
  • свежие огурцы 
  • листья салата
  • красная рыба

Способ приготовления:

1. Лаваш смажьте крем-сыром, сверху выложите тертые яйца, свежие порезанные огурцы, листья салата и рыбу. 

Ингредиенты для блюда

2. Сверните рулет, заверните его в пленку и переложите в холодильник.

Приготовление рулета

После порежьте рулет кусками!

Готовый рулет с рыбой

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