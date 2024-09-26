Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также запеканок, пирогов и даже быстрых десертов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с красной рыбой, крем-сыром и зеленью.

Ингредиенты:

лаваш

вареные яйца

крем-сыр

свежие огурцы

листья салата

красная рыба

Способ приготовления:

1. Лаваш смажьте крем-сыром, сверху выложите тертые яйца, свежие порезанные огурцы, листья салата и рыбу.

2. Сверните рулет, заверните его в пленку и переложите в холодильник.

После порежьте рулет кусками!

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