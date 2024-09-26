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Рулет из лаваша, с крем-сыром и рыбой: рецепт самой простой и вкусной закуски
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также запеканок, пирогов и даже быстрых десертов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с красной рыбой, крем-сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- вареные яйца
- крем-сыр
- свежие огурцы
- листья салата
- красная рыба
Способ приготовления:
1. Лаваш смажьте крем-сыром, сверху выложите тертые яйца, свежие порезанные огурцы, листья салата и рыбу.
2. Сверните рулет, заверните его в пленку и переложите в холодильник.
После порежьте рулет кусками!
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