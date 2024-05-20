Чтобы долго не возиться с приготовлением разнообразных блюд на обед, можно сделать простой салат. Будет очень вкусно, если соединить грибы. курицу, посыпать все это сыром. Блюдо идеально подходит и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления сытного салата с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova.) в Instgaram. Ингредиенты очень простые.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

шампиньоны – 250 г

лук – 1 шт.(маленький)

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яйца – 3 шт.

сыр (любой) – 220 г

ананас консервированный – 300 г

майонез (по вкусу)

чеснок – 3 зубчика

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварить в подсоленной воде.

2. Порезать кубиками либо соломкой по желанию.

3. Смазать майонезом с чесноком.

4. Выложить обжаренные грибы с луком.

5. Сделать сеточку из майонеза.

6. Выложить дальше яйца, снова немного майонез.

7. Натереть сыр, добавить еще раз немного майонеза.

8. Засыпать все консервированными ананасами.

9. По желанию украсить зеленью.

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