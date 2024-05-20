Сытный салат с курицей и грибами на каждый день для обеда и для праздничного стола: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
279
Сытный салат с курицей и грибами на каждый день для обеда и для праздничного стола: как приготовить

Чтобы долго не возиться с приготовлением разнообразных блюд на обед, можно сделать простой салат. Будет очень вкусно, если соединить грибы. курицу, посыпать все это сыром. Блюдо идеально подходит и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления сытного салата с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova.) в Instgaram. Ингредиенты очень простые.

Сытный салат с курицей и грибами на каждый день для обеда и для праздничного стола: как приготовить

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт.
  • шампиньоны – 250 г
  • лук – 1 шт.(маленький)
Видео дня
  • яйца – 3 шт.
  • сыр (любой) – 220 г
  • ананас консервированный – 300 г
  • майонез (по вкусу)
  • чеснок – 3 зубчика
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Сытный салат с курицей и грибами на каждый день для обеда и для праздничного стола: как приготовить

1. Куриное филе отварить в подсоленной воде.

2. Порезать кубиками либо соломкой по желанию.

Сытный салат с курицей и грибами на каждый день для обеда и для праздничного стола: как приготовить

3. Смазать майонезом с чесноком.

4. Выложить обжаренные грибы с луком.

Сытный салат с курицей и грибами на каждый день для обеда и для праздничного стола: как приготовить

5. Сделать сеточку из майонеза.

6. Выложить дальше яйца, снова немного майонез.

Сытный салат с курицей и грибами на каждый день для обеда и для праздничного стола: как приготовить

7. Натереть сыр, добавить еще раз немного майонеза.

Сытный салат с курицей и грибами на каждый день для обеда и для праздничного стола: как приготовить

8. Засыпать все консервированными ананасами.

9. По желанию украсить зеленью.

Сытный салат с курицей и грибами на каждый день для обеда и для праздничного стола: как приготовить

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты