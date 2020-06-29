Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

В чем сила летних ягод

747
Читать материал на украинском

Летние ягоды являются не только мощнейшими природными антиоксидантами. Благодаря низкокалорийности, их можно употреблять в больших количествах, не боясь поправиться.

OBOZREVATEL и издание Menslife знакомит с самыми полезными из них и рассказывает об их удивительных свойствах.

Клубника

Клубника богата витамином С

Клубника богата витамином С

Getty

Клубника богата витамином С, которого в ней значительно больше, чем в лимонах и чесноке. Благодаря тому, что этот витамин почти не разрушается при низких температурах, клубника отлично замораживается, и ее можно употреблять круглогодично.

Ягода является действенным природным антиоксидантом, благодаря биофлавоноидам, входящим в ее состав. Они защищают клетки от повреждения свободными радикалами и замедляют процессы старения. Высокое содержание калия и магния благотворно влияет на работу сердца, сосудов и головного мозга.

Люди, стремящиеся похудеть, могут смело включать ягоду в свой рацион, поскольку она содержит всего всего 33 ккал на 100 г.

Малина

Малина снижает риск набора веса

Малина снижает риск набора веса

cosmo.com.ua

Малина почти не уступает клубнике по количеству полезных свойств. Из-за большого количества пищевых волокон( особенно нерастворимой клетчатки) в своем составе, малина эффективно помогает правильному пищеварению и снижает риск набора веса. Богатый витаминный и антиоксидантный состав ягоды обеспечивает надежную защиту от повреждений свободными радикалами и патогенными организмами, мешает развитию воспалений и очищает организм от токсинов.

Смородина

Смородина замедляет процессы старения

Смородина замедляет процессы старения

Getty

Черная смородина считается гораздо полезнее, чем красная или белая, поскольку богата витаминами группы В, витаминами С, Е и D, которые комплексно укрепляют все системы организма. Она также замедляет процессы старения, являясь природным источником соединений калия, который (вместе с натрием) регулирует водно-солевой баланс организма, предотвращая отеки, и улучшает кислотно-щелочной баланс.

Вишня

Вишня помогает нормализовать сон

Вишня помогает нормализовать сон

pixabay.com

Богатый витаминный состав вишни (А, С, Е и витамины группы В) помогает здоровой работе сердечно сосудистой и нервной систем, улучшает качество зрения и памяти. Флавоноиды в ее составе защищают организм от повреждения свободными радикалами и продлевают молодость, не давая проявляться внешним признакам старения. Кроме того, активные вещества в составе ягод стимулируют выработку мелатонина, что помогает нормализовать сон и улучшить общее самочувствие.

Черника

Черника укрепляет кости

Черника укрепляет кости

vokrugsveta.ru

Черника является главным источником антиоксидантов, а значит, всего горсть ягод обеспечивает мощную защиту организма от повреждений свободными радикалами, от воспалений, вирусов и бактерий. В состав черники входит редкий для ягод витамин К, укрепляющий здоровье костей, а также препятствующий кальцификации и разрушению стенок сосудов. Кроме того, активные вещества в составе этой ягоды способны повышать остроту зрения и обеспечивают профилактику его "падения".

Как сообщал OBOZREVATEL, жаркая погода всегда вносит коррективы в рацион питания человека и меняет его кулинарные привычки и правила.

Мы рассмотрим основные из них, которые помогут избежать негативных ощущений от теплой погоды и чувствовать себя в течение всего дня бодрыми и активными.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.

Тема
Питание
Тег
питание
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
FoodOboz