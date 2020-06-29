У чому сила літніх ягід

Літні ягоди є не тільки найпотужнішими природними антиоксидантами. Завдяки низькокалорійності, їх можна вживати у великих кількостях, не боячись набрати зайву вагу.

OBOZREVATEL та видання Menslife знайомить вас з найкориснішими з них та розповідає про їх дивовижні властивості.

Полуниця

Полуниця багата на вітамін С Getty

Полуниця багата на вітамін С, якого в ній значно більше, ніж в лимонах і часнику. Завдяки тому, що цей вітамін майже не руйнується при низьких температурах, полуниця добре заморожується, і її можна вживати цілий рік.

Ця ягода є дієвим природним антиоксидантом, завдяки биофлавоноидам, що входять до її складу. Вони захищають клітини від ушкодження вільними радикалами та сповільнюють процеси старіння. Високий вміст калію та магнію благотворно впливає на роботу серця, судин і головного мозку.

Люди, які прагнуть схуднути, можуть сміливо включати ягоду до свого раціону, оскільки вона містить всього лише 33 ккал на 100 г.

Малина

Малина знижує ризик набору ваги cosmo.com.ua

Малина майже не поступається полуниці за кількістю корисних властивостей. Через велику кількість харчових волокон (особливо нерозчинної клітковини) в своєму складі, малина ефективно допомагає правильному травленню та знижує ризик набору ваги. Багатий вітамінний та антиоксидантний склад ягоди забезпечує надійний захист від пошкоджень вільними радикалами та патогенними організмами, заважає розвитку запалень та очищає організм від токсинів.

Смородина

Смородина уповільнює процеси старіння Getty

Чорна смородина вважається набагато кориснішою, ніж червона або біла, оскільки багата вітамінами групи В, вітамінами С, Е і D, які комплексно зміцнюють всі системи організму. Вона також уповільнює процеси старіння, будучи природним джерелом сполук калію, який (разом з натрієм) регулює водно-сольовий баланс організму, запобігаючи набрякам, і покращує кислотно-лужний баланс.

Вишня

Вишня допомагає нормалізувати сон pixabay.com

Багатий вітамінний склад вишні (А, С, Е і вітаміни групи В) допомагає здоровій роботі серцево-судинної та нервової систем, покращує якість зору та пам'яті. Флавоноїди в її складі захищають організм від пошкодження вільними радикалами та продовжують молодість, не даючи виявлятися зовнішнім ознакам старіння. Крім того, активні речовини в складі ягід стимулюють вироблення мелатоніну, що допомагає нормалізувати сон і поліпшити загальне самопочуття.

Чорниця

Чорниця зміцнює кістки vokrugsveta.ru

Чорниця є головним джерелом антиоксидантів, а значить, всього жменя ягід забезпечує потужний захист організму від пошкоджень вільними радикалами, від запалень, вірусів і бактерій. До складу чорниці входить рідкісний для ягід вітамін К, який зміцнює здоров'я кісток, а також перешкоджає кальцифікації та руйнуванню стінок судин. Крім того, активні речовини в складі цієї ягоди здатні підвищувати гостроту зору та забезпечують профілактику його "падіння".

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