Тыквенные мини-блины с сыром и изюмом: вкусная альтернатива обычным блинчикам
Сезон тыквы начался. А это значит, что теперь на столах начнут появляться блюда с ее участием. Это могут быть супы, каши, пироги и даже напитки. У каждой хозяйки есть свои любимые рецепты блюд с использованием тыквы.
Вот, например, фудблогер Валерия Велигура в Instagram рассказала о своем любимом блюде. Им оказались тыквенные мини-блины. Кулинар утверждает, что готовит их последние 7 лет по одному рецепту, поэтому его уже можно считать идеальным.
Ингредиенты для блинов (14 шт)
- Яйца – 2 шт
- Соль – щепотка
- Сахар – 30 гр
- Мука – 60 гр
- Крахмал кукурузный – 60 гр
- Молоко – 300 мл
- Тыквенное пюре – 125 гр
- Масло растительное – 40 мл
- Ингредиенты для творожной начинки
- Кисломолочный творог – 200 гр
- Сахар – 20 гр
- Соль – щепотка
- Сметана – 50 гр
- Изюм – 30 гр
Ингредиенты для яблочной начинки
- Яблоки – 200 гр
- Лимонный сок – 1 ч.л.
- Корица – 1 ч.л.
- Сливочное масло – 100 гр
- Сахар – 20 гр
- Крахмал кукурузный – 5 гр
Ингредиенты для сиропа
- Апельсин – 2 шт
- Сахар – 40 гр
- Вода – 75 мл
Способ приготовления блинов
1. Соединяем яйца, сахар, соль, муку и крахмал (если масса будет слишком густой – добавьте немного молока.
2. Добавляем основную часть молока, тыквенное пюре, растительное масло и перемешиваем до однородности.
3. Жарим блины на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон без масла
4. Готовые блины накрываем пленкой и даем остыть.
Способ приготовления творожной начинки
1.Очищенные яблоки нарезаем кубиками.
2. Добавляем лимонный сок, корицу и перемешиваем.
3. На среднем огне разогреваем масло и 10 мин готовим на нем яблоки.
4. Сахар перемешиваем с крахмалом, добавляем к яблокам и помешивая, держим на огне до загущения.
5. Снимаем и даем полностью остыть.
Способ приготовления яблочной начинки
1. Очищенные яблоки нарезаем кубиками. Добавляем лимонный сок, корицу и перемешиваем.
2. На среднем огне разогреваем масло и 10 мин готовим на нем яблоки.
3. Сахар перемешиваем с крахмалом, добавляем к яблокам и помешивая, держим на огне до загущения.
4. Снимаем и даем полностью остыть.
Способ приготовления сиропа
1. Сочетаем цедру и сок двух апельсинов.
2. Добавляем сахар, воду и доводим до кипения.
Способ формирования блюда
1. Блинчики разрезаем на 4 части, на каждую кладем начинку и заворачиваем.
2. Кладем в форму в один или несколько слоев.
3. Заливаем горячим сиропом блины и сверху добавляем немного масла.
4. Накрываем фольгой и выпекаем в разогретой до 180 гр духовке 20-30 мин. ⠀
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