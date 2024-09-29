Сезон тыквы начался. А это значит, что теперь на столах начнут появляться блюда с ее участием. Это могут быть супы, каши, пироги и даже напитки. У каждой хозяйки есть свои любимые рецепты блюд с использованием тыквы.

Видео дня

Вот, например, фудблогер Валерия Велигура в Instagram рассказала о своем любимом блюде. Им оказались тыквенные мини-блины. Кулинар утверждает, что готовит их последние 7 лет по одному рецепту, поэтому его уже можно считать идеальным.

Ингредиенты для блинов (14 шт)

Яйца – 2 шт

Соль – щепотка

Сахар – 30 гр

Мука – 60 гр

Крахмал кукурузный – 60 гр

Молоко – 300 мл

Тыквенное пюре – 125 гр

Масло растительное – 40 мл

Ингредиенты для творожной начинки

Кисломолочный творог – 200 гр

Сахар – 20 гр

Соль – щепотка

Сметана – 50 гр

Изюм – 30 гр

Ингредиенты для яблочной начинки

Яблоки – 200 гр

Лимонный сок – 1 ч.л.

Корица – 1 ч.л.

Сливочное масло – 100 гр

Сахар – 20 гр

Крахмал кукурузный – 5 гр

Ингредиенты для сиропа

Апельсин – 2 шт

Сахар – 40 гр

Вода – 75 мл

Способ приготовления блинов

1. Соединяем яйца, сахар, соль, муку и крахмал (если масса будет слишком густой – добавьте немного молока.

2. Добавляем основную часть молока, тыквенное пюре, растительное масло и перемешиваем до однородности.

3. Жарим блины на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон без масла

4. Готовые блины накрываем пленкой и даем остыть.

Способ приготовления творожной начинки

1.Очищенные яблоки нарезаем кубиками.

2. Добавляем лимонный сок, корицу и перемешиваем.

3. На среднем огне разогреваем масло и 10 мин готовим на нем яблоки.

4. Сахар перемешиваем с крахмалом, добавляем к яблокам и помешивая, держим на огне до загущения.

5. Снимаем и даем полностью остыть.

Способ приготовления яблочной начинки

1. Очищенные яблоки нарезаем кубиками. Добавляем лимонный сок, корицу и перемешиваем.

2. На среднем огне разогреваем масло и 10 мин готовим на нем яблоки.

3. Сахар перемешиваем с крахмалом, добавляем к яблокам и помешивая, держим на огне до загущения.

4. Снимаем и даем полностью остыть.

Способ приготовления сиропа

1. Сочетаем цедру и сок двух апельсинов.

2. Добавляем сахар, воду и доводим до кипения.

Способ формирования блюда

1. Блинчики разрезаем на 4 части, на каждую кладем начинку и заворачиваем.

2. Кладем в форму в один или несколько слоев.

3. Заливаем горячим сиропом блины и сверху добавляем немного масла.

4. Накрываем фольгой и выпекаем в разогретой до 180 гр духовке 20-30 мин. ⠀

На OBOZ.UA есть и другие рецепты блинов: