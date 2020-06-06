Шеф-повар раскрыл секретный ингредиент, превращающий суп из тыквы в шедевр

Вкусный и полезный тыквенный суп превратится в изысканное блюдо, если туда добавить мякоть кокоса.

Известный итальянский шеф-повар Маттео Лаи напомнил, что тыква эффективно нормализует работу пищеварительной системы, обеспечивая организм необходимыми микроэлементами.

И рассказал изданию 7dach.ru, как он готовит тыквенный суп, используя свой секретный ингредиент - кокосовую мякоть.

Ингредиенты

Тыква — 270 г

Яблоки — 100 г

Оливковое масло — 10 мл

Лук репчатый — 15 г

Овощной бульон — 150 мл

Пармезан — 30 г

Сливочное масло — 20 г

Шалфей — 10 г

Сахар — 10 г

Кокосовый орех — 1 шт.

Черный перец — 1 г

Соль — 2 г

Чеснок — 2 г

Приготовление

7dach.ru

1. Яблоки разрежьте на две части, удалите сердцевину, затем нарежьте половинки дольками. Тыкву нарежьте небольшими кубиками.

2. Тыкву и яблоки выложите на застеленный пергаментом противень, посолите и поперчите, полейте оливковым маслом, добавьте нарезанную на несколько частей половинку луковицы и нарезанный слайсами зубчик чеснока. Перемешайте, чтобы каждый кусочек был смазан маслом. Отправьте в духовку на 20 минут при температуре 180°C.

3. Возьмите кокосовый орех и постучите по нему обратной стороной ножа по всей окружности. Это поможет проще удалить скорлупу. После этого очистите кокос. С помощью ножа проделайте в орехе небольшое отверстие. Слейте кокосовую воду в глубокую тарелку.

7dach.ru

4. Мякоть кокоса нарежьте кубиками средней величины, выложите их в стакан блендера, добавьте кокосовую воду, немного овощного бульона и измельчите орех до консистенции молока.

7dach.ru

5. Тыкву с яблоками достаньте из духовки. Выложите их в стакан блендера к кокосовому молоку, влейте овощной бульон. Измельчите все до однородной гладкой консистенции. В середине процесса добавьте сахар, соль, перец и сливочное масло.

6. На сковороде разогрейте кастрюлю с оливковым маслом. Опустите в нее шалфей. Слегка обжарьте, пока листья не станут хрустящими, затем выложите их на бумажное полотенце, посыпьте солью.

7. В глубокую сервировочную тарелку налейте суп. Посыпьте натертым пармезаном, украсьте хрустящими веточками шалфея, полейте оливковым маслом.

7dach.ru

Перед подачей украсьте суп натертым сыром и веточками шалфея

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