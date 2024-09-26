Вкуснее, чем "Шарлотка": ароматный яблочный кекс с нежной крошкой
Домашние десерты – лучшее дополнение к чаю, кофе. Готовить их можно с ягодами, а также фруктами, вкуснее всего будет с яблоками, которые и могут заменить тесто в десерте.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного яблочного кекса, который готовится с сладкой крошкой.
Ингредиенты:
- 2 яблока
- 120 г. сахара (20г. до яблок)
- 2 яйца
- 150 мл. молока
- 50 г. сливочного масла
- 180 г. муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- ванильный ароматизатор
- специи (имбирь, корица, мускатный орех, гвоздика)
Для крошки:
- 20 г. сливочного масла
- 40 г. муки
- 40 г. сахара
Способ приготовления:
1. Яблоки очистите и нарежьте, добавьте сахар и специи.
2. Для теста: яйца смешайте с сахаром, добавьте молоко, растопленное масло, ароматизатор ванили и специи. Замесите однородное тесто и добавьте яблоки.
3. Для сладкой крошки: смешайте все ингредиент, перетрите руками в крошку.
4. Тесто перелейте в застеленную пергаментом форму, сверху присыпаем крошкой и выпекайте 40-45 минут при 180 С.
Готовность проверяем деревянной палочкой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: