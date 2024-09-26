Домашние десерты – лучшее дополнение к чаю, кофе. Готовить их можно с ягодами, а также фруктами, вкуснее всего будет с яблоками, которые и могут заменить тесто в десерте.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного яблочного кекса, который готовится с сладкой крошкой.

Ингредиенты:

2 яблока

120 г. сахара (20г. до яблок)

2 яйца

150 мл. молока

50 г. сливочного масла

180 г. муки

1 ч.л. разрыхлителя

ванильный ароматизатор

специи (имбирь, корица, мускатный орех, гвоздика)

Для крошки:

20 г. сливочного масла

40 г. муки

40 г. сахара

Способ приготовления:

1. Яблоки очистите и нарежьте, добавьте сахар и специи.

2. Для теста: яйца смешайте с сахаром, добавьте молоко, растопленное масло, ароматизатор ванили и специи. Замесите однородное тесто и добавьте яблоки.

3. Для сладкой крошки: смешайте все ингредиент, перетрите руками в крошку.

4. Тесто перелейте в застеленную пергаментом форму, сверху присыпаем крошкой и выпекайте 40-45 минут при 180 С.

Готовность проверяем деревянной палочкой.

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