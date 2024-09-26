Вкуснее, чем "Шарлотка": ароматный яблочный кекс с нежной крошкой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Вкуснее, чем 'Шарлотка': ароматный яблочный кекс с нежной крошкой

Домашние десерты – лучшее дополнение к чаю, кофе. Готовить их можно с ягодами, а также фруктами, вкуснее всего будет с яблоками, которые и могут заменить тесто в десерте. 

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Яблочный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного яблочного кекса, который готовится с сладкой крошкой. 

Рецепт кекса

Ингредиенты: 

  • 2 яблока
  • 120 г. сахара (20г. до яблок)
  • 2 яйца
  • 150 мл. молока
  • 50 г. сливочного масла
  • 180 г. муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • ванильный ароматизатор
  • специи (имбирь, корица, мускатный орех, гвоздика)

Для крошки:

  • 20 г. сливочного масла
  • 40 г. муки
  • 40 г. сахара

Способ приготовления:  

1. Яблоки очистите и нарежьте, добавьте сахар и специи.

Яблоки с корицей

2. Для теста: яйца смешайте с сахаром, добавьте молоко, растопленное масло, ароматизатор ванили и специи. Замесите однородное тесто и добавьте яблоки.

Тесто для десерта

3. Для сладкой крошки: смешайте все ингредиент, перетрите руками в крошку.

Крошка для десерта

4. Тесто перелейте в застеленную пергаментом форму, сверху присыпаем крошкой и выпекайте 40-45 минут при 180 С.

Приготовление кекса

 Готовность проверяем деревянной палочкой.

Готовый кекс

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