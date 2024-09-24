Вкуснее и проще, чем "Шуба": самая вкусная закуска из картофеля, сельди и свеклы за считанные минуты

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт закуски

Картофель, сельдь и свекла – идеальный набор продуктов для приготовления легких и вкусных салатов, а также закусок. К тому же сельдь, свекла и картофель не только бюджетные, но и очень полезные. 

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Вкусная закуска

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из запеченного картофеля, со свеклой и сельдью. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • картофель
  • сельдь
  • сметана
  • свекла
  • зелень
  • чеснок

Способ приготовления: 

1. Картошку запеките в кожуре, разрежьте пополам. 

Картофель для блюда

2. Свеклу отварите и натрите, к ней добавьте сметану или майонез и нарезанную зелень.

Свекольный соус

3. Выложите на картофель соус из свеклы, добавьте сверху сельдь и можно есть!

Готовая закуска

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