Картофель, сельдь и свекла – идеальный набор продуктов для приготовления легких и вкусных салатов, а также закусок. К тому же сельдь, свекла и картофель не только бюджетные, но и очень полезные.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из запеченного картофеля, со свеклой и сельдью.

Ингредиенты:

картофель

сельдь

сметана

свекла

зелень

чеснок

Способ приготовления:

1. Картошку запеките в кожуре, разрежьте пополам.

2. Свеклу отварите и натрите, к ней добавьте сметану или майонез и нарезанную зелень.

3. Выложите на картофель соус из свеклы, добавьте сверху сельдь и можно есть!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: