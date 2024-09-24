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Вкуснее и проще, чем "Шуба": самая вкусная закуска из картофеля, сельди и свеклы за считанные минуты
Картофель, сельдь и свекла – идеальный набор продуктов для приготовления легких и вкусных салатов, а также закусок. К тому же сельдь, свекла и картофель не только бюджетные, но и очень полезные.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из запеченного картофеля, со свеклой и сельдью.
Ингредиенты:
- картофель
- сельдь
- сметана
- свекла
- зелень
- чеснок
Способ приготовления:
1. Картошку запеките в кожуре, разрежьте пополам.
2. Свеклу отварите и натрите, к ней добавьте сметану или майонез и нарезанную зелень.
3. Выложите на картофель соус из свеклы, добавьте сверху сельдь и можно есть!
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