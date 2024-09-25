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Вкусный грузинский салат из овощей с оригинальным ореховым соусом для ужина: понравится всем
Свежие овощи – лучшие продукты для полезных, быстрых и легких салатов. Стоит отметить, что заправлять салаты лучше всего йогуртом, соусами без майонеза.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого грузинского салата из свежих овощей, зелени и с ореховой заправкой.
Ингредиенты:
- огурцы – 200 г
- помидоры – 400 г
- лук синий – 1 шт.
- перец острый – по вкусу
- орехи – 100 г
- чеснок – 2 зуб.
- зелень: базилик/кинза/петрушка (много)
- соль – по вкусу
- уксус яблочный – 1 ст.л
- масло 2 ст. л
Способ приготовления:
1. Нарежьте овощи, зелень, лук.
2. Орехи и чеснок перебейте в блендере.
3. Добавьте к овощам заправку, соль, уксус и масло, перемешайте и можно есть!
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