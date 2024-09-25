Вкусный грузинский салат из овощей с оригинальным ореховым соусом для ужина: понравится всем

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Свежие овощи – лучшие продукты для полезных, быстрых и легких салатов. Стоит отметить, что заправлять салаты лучше всего йогуртом, соусами без майонеза.

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Полезный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого грузинского салата из свежих овощей, зелени и с ореховой заправкой.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • огурцы – 200 г
  • помидоры – 400 г
  • лук синий – 1 шт. 
  • перец острый – по вкусу
  • орехи – 100 г
  • чеснок – 2 зуб. 
  • зелень: базилик/кинза/петрушка (много)
  • соль – по вкусу
  • уксус яблочный – 1 ст.л
  • масло 2 ст. л

Способ приготовления: 

1. Нарежьте овощи, зелень, лук. 

Овощи для блюда

2. Орехи и чеснок перебейте в блендере. 

Ореховый соус

3. Добавьте к овощам заправку, соль, уксус и масло, перемешайте и можно есть!

Готовый салат

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