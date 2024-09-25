Свежие овощи – лучшие продукты для полезных, быстрых и легких салатов. Стоит отметить, что заправлять салаты лучше всего йогуртом, соусами без майонеза.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого грузинского салата из свежих овощей, зелени и с ореховой заправкой.

Ингредиенты:

огурцы – 200 г

помидоры – 400 г

лук синий – 1 шт.

перец острый – по вкусу

орехи – 100 г

чеснок – 2 зуб.

зелень: базилик/кинза/петрушка (много)

соль – по вкусу

уксус яблочный – 1 ст.л

масло 2 ст. л

Способ приготовления:

1. Нарежьте овощи, зелень, лук.

2. Орехи и чеснок перебейте в блендере.

3. Добавьте к овощам заправку, соль, уксус и масло, перемешайте и можно есть!

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