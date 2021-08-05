Янтарное повидло из яблок: 4 секрета удачного приготовления

Яблоки – универсальные фрукты, которые считаются не только диетическим продуктом, но еще и очень полезным и необходимым для организма, так как в них очень много витаминов. Важно, что их можно есть в любом виде: свежими с корицей, добавлять в пироги, варить компоты, делать пирожки, добавлять в салаты, запекать в духовке.

Сегодня редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкусного, янтарного, очень ароматного яблочного повидла, а также секретами приготовления, которые помогут вам сварить идеальное повидло.

1. Повидло из яблок без сахара

Ингредиенты:

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яблоки – 1кг

вода – 250 мл

Способ приготовления:

Помойте яблоки, сердцевину удалите, положите их в кастрюлю , добавьте воду, варите 15-20 минут, пока они не станут мягкими, постоянно помешивайте. Когда они разварятся – перетрите через сито или измельчите в блендере, но так будет ощущаться кожура. Готовое пюре переложите в кастрюлю и варите на маленьком огне, не забывайте помешивать, чтобы они не пригорели. Варите повидло около 20 минут, переложите сразу в стерильные банки и законсервируйте. Банки обязательно переверните вверх дном, укутайте теплым полотенцем или пледом, дайте полностью остыть и перенесите в темное, прохладное место.

2. Густое повидло из печеных яблок

Ингредиенты:

яблоки – 2 кг

сахар – 2 кг

Способ приготовления:

Помойте яблоки, высушите и выложите на противень, отправьте в духовку на 20 минут при 170 С. После – готовым яблокам обязательно дайте остыть, затем перетрите их через сито. Полученное пюре переложите в кастрюлю, добавьте сахар, перемешайте, доведите до кипения и после еще 20-30 минут варите на слабом огне, чтобы оно загустело. Обязательно помешивайте его, чтобы не пригорело. Когда повидло станет полупрозрачным – разлейте горячим по стерильным банкам, сразу законсервируйте.

Секреты идеального повидла:

1. Выбирайте хорошие яблоки, упругие, без каких-либо повреждений.

2. Соблюдайте четко пропорции.

3. Варите не меньше 30 минут.

4. Обязательно помешивайте повидло, что оно не пригорело.

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