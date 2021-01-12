Что приготовить из тыквы: рецепты на завтрак, обед и ужин

Сезон тыквы в самом разгаре. Нет, мы не будем вам рассказывать чем полезен этот овощ, об этом мы уже писали не раз. Сейчас же мы просто скажем вам пойти на рынок или в ближайший супермаркет, купить оранжевую подружку и приготовить из нее разные вкусные штуки. Какие именно – читайте в нашем материале.
Редакция FoodOboz делится с вами рецептами несложных блюд из тыквы на завтрак, обед и ужин. А также рассказывает, как приготовить тыквенный чизкейк и тыквенные чипсы, которые можно взять на работу в качестве перекуса.
Завтрак. Тыквенные оладьи
тыква – 400 г
мука – 250 г
сахар – 3 ст. л.
ванильный сахар – 0,5 пакетика
сода – 0,5 ч. л.
лимонный сок – 0,5 ч. л.
Пошаговый рецепт приготовления тыквенных оладушков смотрите здесь.
Перекус. Тыквенные чипсы
тыква – 200 г
растительное масло – 2 ст. л.
соль, перец, специи – по вкусу
Тыкву помыть, вытереть насухо, очистить от кожуры и семян. С помощью овощечистки нарезать тонкими слайсами.
Выложить в один слой на противень, устеленный пергаментом. Старайтесь выкладывать так, чтобы между кусочками оставалось место.
Присыпать солью, перцем и другими любимыми специями. Сбрызнуть растительным маслом.
Поставить в нагретую до 150 градусов духовку и запекать минут 30 – точное время зависит от мощности вашей духовки. Следите, чтобы слайсы не потемнетели.
Когда тыква высохнет (можно периодически открывать духовку, проверять степень готовности), достать и аккуратно переложить в миску. Перед подачей остудить.
Обед. Тыквенный крем-суп
тыква – 1 шт.
картошка – 4-5 шт.
морковь – 1 шт.
репчатый лук – 1 шт.
стебель сельдерея – 2 шт.
сливки – 150 мл
соль, перец – по вкусу
растительное масло – 2 ст. л.
Пошаговое приготовление крем-супа из тыквы можно посмотреть здесь.
Полдник. Тыквенный чизкейк
песочное печенье – 200 г
сливочное масло – 100 г
тыквенное пюре – 300 г
сливочный сыр – 400 г
яйца – 3 шт.
сахарная пудра – 100 г
крахмал – 2 ст. л.
тростниковый сахар – 1 ч. л.
корица – 1 ч. л.
мускатный орех молотый – на кончике ножа
Как приготовить тыквенный чизкейк, мы вам уже рассказывали, пошаговый рецепт можно посмотреть здесь.
Ужин. Тыквенное ризотто
тыква – 500 г
рис – 250 г
белое сухое вино – 200 мл
твердый сыр – 100 г
панчетта (бекон) – 50 г
растительное масло – 5 ст. л.
чеснок – 2 зубчика
бульон – 700-800 мл
соль, перец – по вкусу
Подробный рецепт смотрите здесь.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить завтрак за 10 минут, а также делился простыми рецептами завтраков из творога.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся