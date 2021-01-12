Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Что приготовить из тыквы: рецепты на завтрак, обед и ужин

522
Читать материал на украинском

Сезон тыквы в самом разгаре. Нет, мы не будем вам рассказывать чем полезен этот овощ, об этом мы уже писали не раз. Сейчас же мы просто скажем вам пойти на рынок или в ближайший супермаркет, купить оранжевую подружку и приготовить из нее разные вкусные штуки. Какие именно – читайте в нашем материале.

Редакция FoodOboz делится с вами рецептами несложных блюд из тыквы на завтрак, обед и ужин. А также рассказывает, как приготовить тыквенный чизкейк и тыквенные чипсы, которые можно взять на работу в качестве перекуса.

Тыквенные оладьи можно делать как сладкими, так и солеными.
Тыквенные оладьи можно делать как сладкими, так и солеными. Источник: foodwithfeeling.com

Завтрак. Тыквенные оладьи

  • тыква – 400 г

  • мука – 250 г

  • сахар – 3 ст. л.

  • ванильный сахар – 0,5 пакетика

  • сода – 0,5 ч. л.

  • лимонный сок – 0,5 ч. л.

Пошаговый рецепт приготовления тыквенных оладушков смотрите здесь.

Тыквенные чипсы можно приготовить во фритюре или в духовке.
Тыквенные чипсы можно приготовить во фритюре или в духовке. Источник: irenamacri.com

Перекус. Тыквенные чипсы

  • тыква – 200 г

  • растительное масло – 2 ст. л.

  • соль, перец, специи – по вкусу

  1. Тыкву помыть, вытереть насухо, очистить от кожуры и семян. С помощью овощечистки нарезать тонкими слайсами.

  2. Выложить в один слой на противень, устеленный пергаментом. Старайтесь выкладывать так, чтобы между кусочками оставалось место.

  3. Присыпать солью, перцем и другими любимыми специями. Сбрызнуть растительным маслом.

  4. Поставить в нагретую до 150 градусов духовку и запекать минут 30 – точное время зависит от мощности вашей духовки. Следите, чтобы слайсы не потемнетели.

  5. Когда тыква высохнет (можно периодически открывать духовку, проверять степень готовности), достать и аккуратно переложить в миску. Перед подачей остудить.

Вместо сливок в суп можно добавить овощной бульон.
Вместо сливок в суп можно добавить овощной бульон. Источник: unsplash.com

Обед. Тыквенный крем-суп

  • тыква – 1 шт.

  • картошка – 4-5 шт.

  • морковь – 1 шт.

  • репчатый лук – 1 шт.

  • стебель сельдерея – 2 шт.

  • сливки – 150 мл

  • соль, перец – по вкусу

  • растительное масло – 2 ст. л.

Пошаговое приготовление крем-супа из тыквы можно посмотреть здесь.

Подавать тыквенный чизкейк можно с шариком мороженого или взбитыми сливками.
Подавать тыквенный чизкейк можно с шариком мороженого или взбитыми сливками. Источник: delish.com

Полдник. Тыквенный чизкейк

  • песочное печенье – 200 г

  • сливочное масло – 100 г

  • тыквенное пюре – 300 г

  • сливочный сыр – 400 г

  • яйца – 3 шт.

  • сахарная пудра – 100 г

  • крахмал – 2 ст. л.

  • тростниковый сахар – 1 ч. л.

  • корица – 1 ч. л.

  • мускатный орех молотый – на кончике ножа

Как приготовить тыквенный чизкейк, мы вам уже рассказывали, пошаговый рецепт можно посмотреть здесь.

Ризотто из тыквы можно приготовить в веганском варианте.
Ризотто из тыквы можно приготовить в веганском варианте. Источник: thespruceeats.com

Ужин. Тыквенное ризотто

  • тыква – 500 г

  • рис – 250 г

  • белое сухое вино – 200 мл

  • твердый сыр – 100 г

  • панчетта (бекон) – 50 г

  • растительное масло – 5 ст. л.

  • чеснок – 2 зубчика

  • бульон – 700-800 мл

  • соль, перец – по вкусу

Подробный рецепт смотрите здесь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить завтрак за 10 минут, а также делился простыми рецептами завтраков из творога.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Тег
рецепт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
FoodOboz