Завтрак за 10 минут: яйца, запеченные в авокадо

Если вы не едите по утрам, объясняя это отсутствием свободного времени, у нас есть для вас отличные новости: для того, чтобы приготовить вкусный завтрак, не нужно вставать ни свет, ни заря.

В нашей рубрике "Завтрак за 10 минут" редакция FoodOboz рассказывает о завтраках, на приготовление которых у вас уйдет не больше десяти минут.

Сегодня мы делимся рецептом яиц, запеченных в авокадо. Готовить такой завтрак максимально просто. Подавать яйца с авокадо мы советуем со свежим хлебом или с хрустящими тостами: пока авокадо будут запекаться, подсушите хлеб на сухой сковороде без масла.

При желании яйца можно присыпать тертым сыром. damndelicious.net

авокадо – 3 шт.

яйца – 6 шт.

соль и перец – щепотка

зелень – по желанию

Духовку нагреть до 220 градусов. Авокадо помыть, вытереть насухо. Разрезать пополам, удалить косточку. Выложить на смазанный маслом противень. В каждую лунку авокадо вбить по яйцу. Присыпать солью и перцем. Поставить в раскаленную духовку и запекать 10 минут. При подаче посыпать мелко рубленной зеленью.

Если вы не любите жидкий желток, увеличьте время запекания до 15-20 минут. При желании можно присыпать яйца тертым сыром: после того, как увидите, что желток схватился белой пленкой, достаньте противень, посыпьте сыром и верните в духовку на пару минут.

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