Завтрак за 10 минут: банановые оладьи с медом

Пропускать завтрак – плохая привычка. Ученые утверждают, что люди, которые не едят с утра, грешат вредными перекусами в течении дня, что в свою очередь может вызвать проблемы с весом и метаболизмом.

И если вы не едите утром, объясняя это тем, что у вас нет свободного времени, у редакции FoodOboz есть для вас отличные новости: для того, чтобы приготовить вкусный завтрак, не нужно вставать ни свет, ни заря. Мы запускаем рубрику "Завтрак за 10 минут", где каждый день будем рассказывать о завтраках, на приготовление которых у вас уйдет не больше десяти минут.

Сегодня мы делимся рецептом банановых оладьев. Рецепт оладьев универсальный, вместо банана вы можете добавить в тесто яблоки, хурму, клубнику или любые другие ягоды на ваш вкус.

Оладьи можно подавать с медом, сметаной, сиропом или вареньем. Источник: unsplash.com

кефир – 0,5 стакана

спелый банан – 2 шт.

яйцо – 1 шт.

мука – 5 ст. л.

сахар – по вкусу

сода – на кончике ножа

лимонный сок или уксус

растительное масло – для жарки

мед – для подачи

Банан почистить. Сложить в блендер, добавить кефир, яйцо, муку, банан и сахар. Все хорошо взбить. Соду погасить уксусом или лимонным соком, добавить в тесто. Туда же добавить столовую ложку растительного масла. Хорошо вымешать, выложить ложкой на раскаленную и смазанную маслом сковороду. Жарить с двух сторон до золотистого цвета. Подавать с медом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить пиццу на сковороде за 15 минут. А также делился необычными рецептами какао.

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