Завтрак за 10 минут: банановые оладьи с медом

Пропускать завтрак – плохая привычка. Ученые утверждают, что люди, которые не едят с утра, грешат вредными перекусами в течении дня, что в свою очередь может вызвать проблемы с весом и метаболизмом.
И если вы не едите утром, объясняя это тем, что у вас нет свободного времени, у редакции FoodOboz есть для вас отличные новости: для того, чтобы приготовить вкусный завтрак, не нужно вставать ни свет, ни заря. Мы запускаем рубрику "Завтрак за 10 минут", где каждый день будем рассказывать о завтраках, на приготовление которых у вас уйдет не больше десяти минут.
Сегодня мы делимся рецептом банановых оладьев. Рецепт оладьев универсальный, вместо банана вы можете добавить в тесто яблоки, хурму, клубнику или любые другие ягоды на ваш вкус.
кефир – 0,5 стакана
спелый банан – 2 шт.
яйцо – 1 шт.
мука – 5 ст. л.
сахар – по вкусу
сода – на кончике ножа
лимонный сок или уксус
растительное масло – для жарки
мед – для подачи
Банан почистить. Сложить в блендер, добавить кефир, яйцо, муку, банан и сахар. Все хорошо взбить.
Соду погасить уксусом или лимонным соком, добавить в тесто. Туда же добавить столовую ложку растительного масла.
Хорошо вымешать, выложить ложкой на раскаленную и смазанную маслом сковороду.
Жарить с двух сторон до золотистого цвета. Подавать с медом.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить пиццу на сковороде за 15 минут. А также делился необычными рецептами какао.
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