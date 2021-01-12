Завтраки из творога: 7 простых рецептов на каждый день

Маша Сердюк FoodOboz 06:30, 12.01.2021

Сырники – первое, что придет на ум, если спросить кого-то, что можно приготовить на завтрак из творога. Не спорим, это вкусно. Но, согласитесь, очень банально.

Так как рецептами сырников мы с вами уже делились не один раз, сегодня редакция FoodOboz предлагает поэкспериментировать и приготовить с утра что-нибудь другое. Даем вам семь идей завтраков с творогом – по одному на каждый день недели.

Лучше всего брать рассыпчатый творог.
thevintagemixer.com

Понедельник. Омлет с пореем и творогом

  • яйца – 2 шт.

  • молоко или сливки – 4 ст. л.

  • порей – небольшой кусочек

  • творог – 1 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

  • сливочное масло – 1 ст. л.

  • растительное масло – 1 ст. л.

  1. Лук-порей помыть, вытереть насухо, нарезать кольцами. Выложить в нагретую сковороду и жарить на смеси сливочного и растительного масла до румяного цвета.

  2. Яйца взбить с молоком или сливками и щепоткой соли и перца. Полученной смесью залить обжаренный лук. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне, пока яичная масса не станет плотным блинчиком.

  3. При подаче посыпать творогом.

Вместо лосося на тост можно положить свежие фрукты и ягоды.
eatwell101.com

Вторник. Тосты с творожным муссом и лососем

  • творог – 200 г

  • копченый или слабосоленый лосось – 50 г

  • хлеб – 2 ломтика

  • любимые специи или травы

  1. Творог взбить в блендере с любимыми специями или травами: можете добавить сушеную паприку, свежий базилик или укроп.

  2. Хлеб подсушить в тостере или на сковороде без масла.

  3. Намазать творожный мусс на хлеб, сверху выложить кусочки лосося.

Такой пирог можно взять на работу в качестве перекуса.
pillsbury.com

Среда. Творожная запеканка с тыквой

  • творог – 450 г

  • тыква – 500 г

  • яйца – 5 шт.

  • сахар – 200 г

  • крахмал – 2 ст. л.

  • сметана – 100 г

  • цедра одного апельсина

Пошаговое приготовление тыквенно-творожной запеканки можно посмотреть здесь.

В салат можно добавить томаты.
cookingwithbooks.net

Четверг. Cалат из авокадо с творогом

  • творог – 3 ст. л.

  • спелый авокадо – 1 шт.

  • огурец – 1 шт.

  • соль, перец – по вкусу

  • растительное масло

  • лимонный сок

  1. Авокадо почистить, нарезать дольками. Огурец нарезать кружочками или овощечисткой тонкими полосками.

  2. Сложить все в миску, добавить творог. Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом.

Вместо джема можно подавать со сметаной.
goodto.com

Пятница. Блинчики с творогом и апельсиновым джемом

  • молоко – 0,5 л

  • яйца – 2 шт.

  • мука – 5 ст. л.

  • соль – 0,5 ч. л.

  • сахар – 1 ст. л.

  • растительное масло – 1 ст. л.

  • сода – на кончике ножа

  • мягкий творог – для начинки

  • апельсиновый джем – для подачи

  1. Молоко подогреть, добавить яйца, перемешать венчиком, добавить соль, сахар и соду на кончике ножа.

  2. Снова хорошо перемешать венчиком, затем небольшими частями добавлять муку, не переставая помешивать. Под конец влить растительное масло и снова перемешать.

  3. Жарить на большом огне на смазанной маслом или жиром сковороде: по чуть-чуть наливать тесто на сковородку, которую сразу же наклонять в разные стороны, чтобы тесто равномерно растеклась по поверхности.

  4. В готовые блинчики завернуть творог, подавать с апельсиновым джемом.

Яблоки берите одинакового размера, чтобы они равномерно пропеклись.
mybakingaddiction.com

Суббота. Яблоки, запеченые с творогом

  • яблоко – 4 шт.

  • творог – 200 г

  • яйцо – 1 шт.

  • грецкие орехи – 80 г

  • сахар – 1 ст. л.

  • корица – 0,5 ч. л.

  • растительное масло - для смазывания

  1. Яблоки помыть, вырезать сердцевину.

  2. Яйцо взбить с сахаром и корицей, затем добавить в творог и растереть до однородности. Полученной смесью начинить яблоки.

  3. Орехи измельчить скалкой и посыпать ими яблоки.

  4. Противень смазать маслом, выложить яблоки и поставить в нагретую до 200 градусов духовку. Запекать 20 минут.

Такие оладьи можно приготовить и без творога.
foodnessgracious.com

Воскресенье. Кабачковые оладьи с творогом

  • кабачки – 500 г

  • творог – 150 г

  • яйцо – 1 шт.

  • мука – 3 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

  • растительное масло – для жарки

  1. Кабачок помыть, вытереть насухо и натереть на крупной терке. Отжать от лишней жидкости, сложить в миску.

  2. Добавить творог, яйцо, муку и соль с перцем по вкусу. Хорошо вымешать ложкой.

  3. Выкладывать ложкой на раскаленную и смазанную маслом сковороду, жарить до золотистой корочки с двух сторон.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить львовский сырник по рецепту писателя Юрия Винничука.

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