Да. То есть пост исключительно для мужиков. Дамам не читать. Разве сочувствовать.

Нет, я знаю, что завтра не День Матери и не восьмое марта. Поэтому и не слышу, чтобы коты визжали. Но мне кажется, что это не имеет значения. Поэтому я пишу этот пост для мужиков. Даже для тех, у которых к кухне две левые роки и одна нога заплетается.

Итак, пока ваша коханюща бегает за пылесосом, фехтует шваброй и играет на банках либо джаз-борще, слушая при этом инструктора по йоге онлайн и решая глобальные проблемы младшего из Лего, а по алгебре – у старшего, вы можете прекрасно развеяться и обогатить этот скучный субботний денек.

Все, что нужно – просто выскочить на базар и купить 1.5 кг творога, мед, манку и изюм.

Далее тихонько с закупками проникаете на кухню и вываливаете творог в миксер, добавляете 3 яйца (если очень сухой, то и 4 – не станем себе жалеть, как говорила моя бабушка), 1 стакан манки, 0.3 чайной ложечки соды и 0.5 ч.л соли.

Процесс приготовления львовского сырника. Источник: Фейсбук Юрия Винничука

Если в морозилке завалялись 1-2 вареные картофелины, то и их туда же. А если нет, не беда.

А поскольку мы, мужики, всегда следим за своей фигурой, то не забываем, что сахар – белая смерть, потому добавляем к миксеру еще и большую ложку меда и 4 пузыри рафинированной оливкового масла. Не масло и не цыпленка беля, и не маргарины! А 4 пузыри масла. Для тех, у кого с арихматикою не алё, объясняю: один бульк – одна секунда.

Не слушайте дам, которые в сырник кладут 8-10 яиц, пачку масла и стакан сахара. Они просто хотят, чтобы вы опухли и никому больше не нравились, только им. Одна мне так и сказала.

Затем все это вываливаете в большой горшок или миску, добавляете горсть изюма (можно и вяленую клюкву), можно еще потереть на терке кожуру лимона, но не обязательно, и вдохновенно калапуцаете, напевая "родились мы большой часа...".

А сразу после этого тихонько подкрадываетесь к коханющой, выключаете пылесос, йогу, старшего и младшего, и просите выделить вам противень того, что вы на калапуцали.

Все реплики: "Ой! А что это такое-э-э-э?", "Ой, и оно-то жидковатое" или "Ой, и оно-то густоватое" – смело игнорируйте. Как и любые уточнения: "А ты дал туда..." – хе-хе! – обычно: 8-10 яиц, маргарин, стакан сахара....

Ответ один: дал!

Здесь главное стоять на своем. Никогда не сдавайтесь! Дал! И шлюс.

На выделенный вам противень вы делаете еще один бульк масла, розпацькуете его по всей поверхности и по бокам. Затем берете горсть молотых сухарей или муки и посеваете. А только тогда вываливаете туда тесто и выравниваете.

А потом разогреваете братруру (духовку) до 200 градусов и вставляете ваше произведение на средний уровень. Печется оно около получаса, хотя это не факт, потому что есть разные нюансы. Но мы с вами не лыком шиты. Мы берем тоненькую палочку (например, такой как продают для шашлыков) или выламываем с любимой розы вашей жены веточку, или цупымо у малого карандаш (не химический) и тычем – если на палочке нет теста и она чистая и гладкая, как вы в день своего рождения, то можно вынимать.

Но поскольку я не знаком ни с вашей женой, ни с вашей братрурою, то, вооружившись лопаткой, я бы на 30-й минуте еще бы интимно позаглядывал на сырник, хорошо ли он припекся. И если слабее, чем вверху, стоит опустить его на нижний уровень, а верх накрыть фольгой и еще подержать несколько минут.

Традиционный львовский сырник. Источник: Фейсбук Юрия Винничука

Ну, а потом вынимаете и, выключив швабру, алгебру и Лего, извещаете благую весть: "Курды моли! Не верю сам себе, я это сделал! Ессссс!"

А уже после того, как они засмакуют, а коханюща скажет: "А я не говорила? 10 яиц, пачка масла и стакан сахара сделали свое дело!", можете признаться в своем грехе. Но все спихивайте на меня.

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