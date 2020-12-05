Да. То есть пост исключительно для мужиков. Дамам не читать. Разве сочувствовать.
Нет, я знаю, что завтра не День Матери и не восьмое марта. Поэтому и не слышу, чтобы коты визжали. Но мне кажется, что это не имеет значения. Поэтому я пишу этот пост для мужиков. Даже для тех, у которых к кухне две левые роки и одна нога заплетается.
Итак, пока ваша коханюща бегает за пылесосом, фехтует шваброй и играет на банках либо джаз-борще, слушая при этом инструктора по йоге онлайн и решая глобальные проблемы младшего из Лего, а по алгебре – у старшего, вы можете прекрасно развеяться и обогатить этот скучный субботний денек.
Все, что нужно – просто выскочить на базар и купить 1.5 кг творога, мед, манку и изюм.
Далее тихонько с закупками проникаете на кухню и вываливаете творог в миксер, добавляете 3 яйца (если очень сухой, то и 4 – не станем себе жалеть, как говорила моя бабушка), 1 стакан манки, 0.3 чайной ложечки соды и 0.5 ч.л соли.
Если в морозилке завалялись 1-2 вареные картофелины, то и их туда же. А если нет, не беда.
А поскольку мы, мужики, всегда следим за своей фигурой, то не забываем, что сахар – белая смерть, потому добавляем к миксеру еще и большую ложку меда и 4 пузыри рафинированной оливкового масла. Не масло и не цыпленка беля, и не маргарины! А 4 пузыри масла. Для тех, у кого с арихматикою не алё, объясняю: один бульк – одна секунда.
Не слушайте дам, которые в сырник кладут 8-10 яиц, пачку масла и стакан сахара. Они просто хотят, чтобы вы опухли и никому больше не нравились, только им. Одна мне так и сказала.
Затем все это вываливаете в большой горшок или миску, добавляете горсть изюма (можно и вяленую клюкву), можно еще потереть на терке кожуру лимона, но не обязательно, и вдохновенно калапуцаете, напевая "родились мы большой часа...".
А сразу после этого тихонько подкрадываетесь к коханющой, выключаете пылесос, йогу, старшего и младшего, и просите выделить вам противень того, что вы на калапуцали.
Все реплики: "Ой! А что это такое-э-э-э?", "Ой, и оно-то жидковатое" или "Ой, и оно-то густоватое" – смело игнорируйте. Как и любые уточнения: "А ты дал туда..." – хе-хе! – обычно: 8-10 яиц, маргарин, стакан сахара....
Ответ один: дал!
Здесь главное стоять на своем. Никогда не сдавайтесь! Дал! И шлюс.
На выделенный вам противень вы делаете еще один бульк масла, розпацькуете его по всей поверхности и по бокам. Затем берете горсть молотых сухарей или муки и посеваете. А только тогда вываливаете туда тесто и выравниваете.
А потом разогреваете братруру (духовку) до 200 градусов и вставляете ваше произведение на средний уровень. Печется оно около получаса, хотя это не факт, потому что есть разные нюансы. Но мы с вами не лыком шиты. Мы берем тоненькую палочку (например, такой как продают для шашлыков) или выламываем с любимой розы вашей жены веточку, или цупымо у малого карандаш (не химический) и тычем – если на палочке нет теста и она чистая и гладкая, как вы в день своего рождения, то можно вынимать.
Но поскольку я не знаком ни с вашей женой, ни с вашей братрурою, то, вооружившись лопаткой, я бы на 30-й минуте еще бы интимно позаглядывал на сырник, хорошо ли он припекся. И если слабее, чем вверху, стоит опустить его на нижний уровень, а верх накрыть фольгой и еще подержать несколько минут.
Ну, а потом вынимаете и, выключив швабру, алгебру и Лего, извещаете благую весть: "Курды моли! Не верю сам себе, я это сделал! Ессссс!"
А уже после того, как они засмакуют, а коханюща скажет: "А я не говорила? 10 яиц, пачка масла и стакан сахара сделали свое дело!", можете признаться в своем грехе. Но все спихивайте на меня.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Рецепты" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.