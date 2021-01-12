Сніданки з кисломолочного сиру: 7 простих рецептів на кожен день

Сирники – перше, що спадає на думку, якщо ви запитаєте когось про сніданок із кисломолочного сиру. Сперечатися не будемо, це смачно. Але, погодьтеся, дуже банально.

Оскільки рецептами сирників ми з вами вже ділилися неодноразово, сьогодні редакція FoodOboz пропонує поекспериментувати і приготувати зранку щось інше. Даємо вам сім ідей сніданків із сиром – по одному на кожен день тижня.

Найкраще брати розсипчастий сир. thevintagemixer.com

Понеділок. Омлет із пореєм і сиром

яйця – 2 шт.

молоко або вершки – 4 ст. л.

порей – невеликий шматочок

сир – 1 ст. л.

сіль, перець – за смаком

вершкове масло – 1 ст. л.

олія – 1 ст. л.

Цибулю-порей помити, витерти насухо, нарізати кільцями. Викласти у нагріту пательню і смажити на суміші олії та вершкового масла до рум'яного кольору. Яйця збити з молоком або вершками і дрібкою солі та перцю. Отриманою сумішшю залити обсмажену цибулю. Накрити кришкою і смажити на середньому вогні, поки яєчна маса не стане щільним млинчиком. Подаючи, посипати сиром.

Замість лосося на тост можна покласти свіжі фрукти і ягоди. eatwell101.com

Вівторок. Тости з лососем і сирним мусом

сир – 200 г

копчений або слабосолений лосось – 50 г

хліб – 2 скибочки

улюблені спеції або трави

Сир збити в блендері з улюбленими спеціями або травами: можете додати сушену паприку, свіжий базилік або кріп. Хліб підсушити в тостері або на пательні без масла. Намазати сирний мус на хліб, зверху викласти шматочки лосося.

Такий пиріг можна взяти на роботу як перекус. pillsbury.com

Середа. Сирна запіканка з гарбузом

сир – 450 г

гарбуз – 500 г

яйця – 5 шт.

цукор – 200 г

крохмаль – 2 ст. л.

сметана – 100 г

цедра одного апельсина

Покрокове приготування гарбузово-сирної запіканки можна подивитися тут.

У салат можна додати томати. cookingwithbooks.net

Четвер. Салат з авокадо та сиром

сир – 3 ст. л.

стиглий авокадо – 1 шт.

огірок – 1 шт.

сіль, перець – за смаком

олія

лимонний сік

Авокадо почистити, нарізати скибками. Огірок нарізати кружечками або овощечисткою тонкими смужками. Скласти все в миску, додати сир. Посолити, поперчити, скропити лимонним соком та олією.

Замість джему можна подавати зі сметаною. goodto.com

П'ятниця. Млинці із сиром і апельсиновим джемом

молоко – 0,5 л

яйця – 2 шт.

борошно – 5 ст. л.

сіль – 0,5 ч. л.

цукор – 1 ст. л.

олія – 1 ст. л.

сода – на кінчику ножа

м'який сир – для начинки

апельсиновий джем – для подачі

Молоко підігріти, додати яйця (перемішати вінчиком), додати сіль, цукор і соду на кінчику ножа. Знову добре перемішати вінчиком, потім невеликими порціями додавати борошно, не припиняючи мішати. Під кінець влити олію та знову перемішати. Смажити на великому вогні на змащеній маслом або жиром сковороді: потроху наливати тісто на сковорідку, яку відразу ж нахиляти в різні боки, щоб тісто рівномірно розтеклося поверхнею. У готові млинці загорнути сир, подавати з апельсиновим джемом.

Яблука беріть однакового розміру, щоб вони рівномірно пропеклися. mybakingaddiction.com

Субота. Яблука, запечені з сиром

яблуко – 4 шт.

сир – 200 г

яйце – 1 шт.

волоські горіхи – 80 г

цукор – 1 ст. л.

кориця – 0,5 ч. л.

олія – для змащення

Яблука помити, вирізати серцевину. Яйце збити з цукром і корицею, потім додати в сир і розтерти до однорідності. Отриманою сумішшю начинити яблука. Горіхи подрібнити качалкою і посипати ними яблука. Деко змастити олією, викласти яблука і поставити в нагріту до 200 градусів духовку. Запікати 20 хвилин.

Такі млинці можна приготувати і без сиру. foodnessgracious.com

Неділя. Кабачкові оладки із сиром

кабачки – 500 г

сир – 150 г

яйце – 1 шт.

борошно – 3 ст. л.

сіль, перець – за смаком

олія – для смаження

Кабачок помити, витерти насухо і натерти на крупно. Віджати від зайвої рідини, скласти в миску. Додати сир, яйце, борошно і сіль з перцем за смаком. Добре вимішати ложкою. Викладати ложкою на розпечену і змащену олією пательню, смажити до золотистої скоринки з двох боків.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати львівський сирник за рецептом письменника Юрія Винничука.