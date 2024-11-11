Когда речь заходит о правильном храненим продуктов питания, запутаться могут даже опытные эксперты. В результате продукты могут испортиться и попасть в свалку, а это, в свою очередь, приведет к необходимости приобретения новых.

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Таким образом, из-за неправильного хранения продуктов, мы несем лишние финансовые затраты. Как спасти свою еду и бюджет разбирался Mirror. Он представил список из 10 популярных продуктов и рассказал, как правильно их хранить.

Зелень

Свежую зелень следует порезать и завернуть в бумажные полотенца. Далее полотенце кладется в пищевой контейнер с крышкой, которую можно легко снять. А вот сушеные травы лучше хранить подальше от тепла и света.

Помидоры

Созревшие помидоры следует хранить не в холодильнике, а при комнатной температуре, подальше от солнечного света. Если вы приобрели зеленые томаты, то лучше всего созреют в кладовке, когда будут развернуты стеблем вниз.

Лук и чеснок

Сухое темное место является идеальным вариантом для хранения лука и чеснока. Лучше всего, если они будут помещены в открытый бумажный пакет, корзину или мешок из мешковины.

Картофель и другие корнеплоды

Эти овощи лучше и дольше будут храниться в кладовке, а не в холодильнике, как считает большинство. Идеально, если они будут помещены в бумажный перфорированный пакет и защищены от солнечных лучей.

Зерна и орехи

Несмотря на то, что большинство людей предпочитают хранить орехи в кухонных шкафах, лучше всего они будут чувствовать себя именно в холодильнике. Прохладное темное место идеально подходит для орехов, помещенных в герметичный контейнер.

Арахисовое масло и орехи

Масло точно не следует хранить в холодильнике. Его идеальное место – кухонный шкафчик, защищенный от попадания солнечного света. А вот арахисовую пасту первые три месяца после открытия следует хранить амбаре и только потом переложить его в холодильник.

Мед и кленовый сироп

Закрытую упаковку кленового сиропа следует хранить в амбаре. А вот после открытия – переложить в холодильник. Мед, напротив, не нуждается в дополнительном охлаждении. Просто храните его в герметичной емкости в темном месте.

Молочные, мясные и рыбные продукты

Нижние полки холодильника – идеальное место для хранения и размораживания мяса и рыбы. А вот молоко и яйца следует хранить в той части холодильника, которая является самой холодной и это точно не дверца.

Тропические фрукты

Манго, авокадо и другие топические фрукты следует хранить при комнатной температуре. А если вы приобрели слишком много таких фруктов – просто промойте их в уксусном растворе и отправьте в морозильную камеру.

Чай и кофе

Герметичные контейнеры, в которые не может попасть солнечный свет – идеальны для хранения кофе и чая. А если вы любите покупать кофе большими объемами – просто замораживайте зерна.

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