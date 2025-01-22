Ни для кого не секрет, что при СССР существовал серьезный дефицит товаров. Однако тогда на полках магазинов можно найти довольно интересные продукты, которые вызывают удивление даже в современном мире.

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К примеру, в магазинах Советского союза можно было приобрести апельсиновый майонез. Что это такое и из чего его изготовляли, рассказывает FoodOboz.

Впервые жители СССР узнали, что такое майонез еще в 1936 году. Сначала люди не поняли ни вкуса, ни предназначения этого продукта, однако со временем он стал пользоваться большой популярностью. Благодаря этому, на полках магазинов появились "Провансаль", "Горчичный", "Дружба", "Любимов", а также "Апельсиновый" майонезы.

Последний считался десертным продуктом и содержал 35% жира. Также в его состав входило 20% апельсинового сока или варенья, фруктовая эссенция, кукурузный крахмал и лимонная кислота. Он имел ярко выраженный апельсиновый вкус, а срок годности составлял всего 30 дней, поскольку продукт производился без консервантов.

Поэтому майонез со вкусом апельсина продавался далеко не во всех магазинах. Его можно найти только в специализированных заведениях, где закупалась элита. Но этой категории населения майонез "Апельсиновый" совсем не пришелся по вкусу, поэтому довольно быстро исчез с полок.

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