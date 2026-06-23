Если хочется приготовить простое, но очень вкусное блюдо из курицы, стоит обратить внимание на запеченные куриные крылышки в томатном соусе. Во время запекания мясо пропитывается специями и соками овощей, а помидоры вместе с луком образуют насыщенный соус, который идеально дополняет готовое блюдо.

Идея приготовления сочных куриных крылышек в томатном соусе опубликована на странице известного украинского кулинара Алика Мкртчяна (chef alik mkrtchyan) в Instagram.

Ингредиенты:

куриные крылышки (плечевая часть) – 1 кг.

томаты черри в собственном соку – 1 банка

красный лук – 2 шт.

растительное масло – 1-2 ст. л.

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

кориандр – 1 ч.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

хмели-сунели – 1 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Куриные крылышки промойте и просушите бумажными полотенцами.

2. Переложите мясо в глубокую миску, добавьте соль, черный перец, кориандр, сухой чеснок, хмели-сунели, паприку и немного растительного масла.

3. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли каждый кусочек.

4. Оставьте крылышки мариноваться не менее чем на 30 минут.

5. По возможности можно оставить их на более длительное время для получения более насыщенного вкуса.

6. Выложите помидоры вместе с соком в форму для запекания.

7. Красный лук нарежьте перьями и равномерно распределите поверх томатов.

8. Сверху выложите маринованные куриные крылышки.

9. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку.

10. Запекайте примерно 35–40 минут до появления румяной корочки и полной готовности мяса.

11. Подавайте блюдо горячим вместе с томатным соусом, образовавшимся во время запекания.

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