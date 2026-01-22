Запеченные ребра в духовке – блюдо, которое всегда выглядит эффектно и не требует сложных техник. Чтобы мясо получилось мягким, сочным и с аппетитной глянцевой корочкой, достаточно правильно подобранных специй и одного простого ингредиента в конце приготовления. Такой рецепт подходит и для семейного ужина, и для гостей.

Идея приготовления аппетитных глазированных ребрышек в духовке опубликована на странице фудблогера 0.babenko в Instagram.

Ингредиенты:

свиные ребра – 1-1,5 кг.

сухая смесь для натирания: сахар, соль, сушеный чеснок, перец чили (молотый), копченая паприка

соус для глазирования: соус шрирача или кетчуп чили, лимонный сок, яблочный уксус, мед, соус сладкий чили, соевый соус

для финального блеска: абрикосовый джем – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Ребра очистите от лишних пленок, обсушите бумажным полотенцем и тщательно натрите смесью из соли, сахара, сушеного чеснока, копченой паприки и чили.

2. Специи распределите равномерно по всей поверхности мяса.

3. Заверните ребра в фольгу, выложите в форму для запекания и поставьте в разогретую духовку.

4. Запекайте 2-2,5 часа при температуре 150 °C в режиме верх/низ – точное время зависит от духовки и толщины ребер. За этот период мясо станет мягким и легко отходить от кости.

5. Пока ребра запекаются, смешайте ингредиенты для соуса: острый соус или кетчуп чили, лимонный сок, яблочный уксус, мед, сладкий чили и соевый соус. Соус должен быть кисло-сладким с легкой остротой.

6. За 30 минут до завершения приготовления достаньте ребра из духовки, разверните фольгу и щедро смажьте их соусом.

7. Верните форму в духовку уже без фольги, чтобы поверхность начала карамелизироваться.

8. Для глянцевой корочки смажьте ребра тонким слоем абрикосового джема. Именно этот ингредиент придает блюду аппетитный блеск и легкий кисло-сладкий акцент. После этого допекайте ребра еще 25-30 минут до румяной глазированной корочки.

8. Готовые запеченные ребра подавайте горячими, нарезав порционными кусками. Они хорошо сочетаются со свежими овощами, картофелем или простым зеленым салатом.

