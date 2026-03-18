Самый простой в приготовлении и очень вкусный, домашний пирог – тертый. Для основы всего лишь нужно сделать песочное тесто, а для начинки подойдет любой джем и просто творог.

Кулинар поделилась рецептом очень хрустящего и вкусного тертого пирога, с джемом.

Ингредиенты:

Для теста:

400 г. муки

0,5 ч.л. соли

1 ч.л. разрыхлителя

180 г. сливочного масла

100 г. сахара

10 г. ванильного сахара

50 г. сметаны

1 яйцо

Начинка:

300 г. смородины

100-150 г. сахара

цедра одного лимона

1 ст.л. кукурузного крахмала

100 мл. воды

Способ приготовления:

1. Для теста: в муку добавляем соль, разрыхлитель, мягкое сливочное масло. В отдельной миске смешиваем все остальные ингредиенты и переливаем в муку. Замешиваем тесто сначала лопаткой, а затем 1-2 минутки вымешиваем руками. Третью часть теста отрываем, перекладываем в пакетик и отправляем в морозильную камеру. Большую часть раскатываем в тонкий пласт на пергаменте и отправляем в холодильник.

2. Для начинки: смородину отправляем в кастрюльку, добавляем сахар, цедру и варим на среднем огне до закипания. Крахмал заливаем водой, хорошо перемешиваем и тонкой струйкой вливаем к смородине. Постоянно помешивая готовим еще 1-2 минуты до загустения. Если масса слишком жидкая добавьте еще крахмала.

3. На противень выкладываем пласт теста и смазываем его полностью охлажденной начинкой. Сверху затираем меньшим куском теста который был в морозильной камере. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: