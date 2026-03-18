Ароматный тертый пирог по-новому: делимся рецептом лучшего домашнего угощения к чаю

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
354
Самый простой в приготовлении и очень вкусный, домашний пирог – тертый. Для основы всего лишь нужно сделать песочное тесто, а для начинки подойдет любой джем и просто творог.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень хрустящего и вкусного тертого пирога, с джемом. 

Ингредиенты: 

Для теста:

  • 400 г. муки
  • 0,5 ч.л. соли
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 180 г. сливочного масла
  • 100 г. сахара
  • 10 г. ванильного сахара
  • 50 г. сметаны
  • 1 яйцо

Начинка:

  • 300 г. смородины
  • 100-150 г. сахара
  • цедра одного лимона
  • 1 ст.л. кукурузного крахмала
  • 100 мл. воды

Способ приготовления: 

1. Для теста: в муку добавляем соль, разрыхлитель, мягкое сливочное масло. В отдельной миске смешиваем все остальные ингредиенты и переливаем в муку. Замешиваем тесто сначала лопаткой, а затем 1-2 минутки вымешиваем руками. Третью часть теста отрываем, перекладываем в пакетик и отправляем в морозильную камеру. Большую часть раскатываем в тонкий пласт на пергаменте и отправляем в холодильник.

2. Для начинки: смородину отправляем в кастрюльку, добавляем сахар, цедру и варим на среднем огне до закипания. Крахмал заливаем водой, хорошо перемешиваем и тонкой струйкой вливаем к смородине. Постоянно помешивая готовим еще 1-2 минуты до загустения. Если масса слишком жидкая добавьте еще крахмала.

3. На противень выкладываем пласт теста и смазываем его полностью охлажденной начинкой. Сверху затираем меньшим куском теста который был в морозильной камере. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30 минут.

