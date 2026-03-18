Ароматный тертый пирог по-новому: делимся рецептом лучшего домашнего угощения к чаю
Самый простой в приготовлении и очень вкусный, домашний пирог – тертый. Для основы всего лишь нужно сделать песочное тесто, а для начинки подойдет любой джем и просто творог.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень хрустящего и вкусного тертого пирога, с джемом.
Ингредиенты:
Для теста:
- 400 г. муки
- 0,5 ч.л. соли
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 180 г. сливочного масла
- 100 г. сахара
- 10 г. ванильного сахара
- 50 г. сметаны
- 1 яйцо
Начинка:
- 300 г. смородины
- 100-150 г. сахара
- цедра одного лимона
- 1 ст.л. кукурузного крахмала
- 100 мл. воды
Способ приготовления:
1. Для теста: в муку добавляем соль, разрыхлитель, мягкое сливочное масло. В отдельной миске смешиваем все остальные ингредиенты и переливаем в муку. Замешиваем тесто сначала лопаткой, а затем 1-2 минутки вымешиваем руками. Третью часть теста отрываем, перекладываем в пакетик и отправляем в морозильную камеру. Большую часть раскатываем в тонкий пласт на пергаменте и отправляем в холодильник.
2. Для начинки: смородину отправляем в кастрюльку, добавляем сахар, цедру и варим на среднем огне до закипания. Крахмал заливаем водой, хорошо перемешиваем и тонкой струйкой вливаем к смородине. Постоянно помешивая готовим еще 1-2 минуты до загустения. Если масса слишком жидкая добавьте еще крахмала.
3. На противень выкладываем пласт теста и смазываем его полностью охлажденной начинкой. Сверху затираем меньшим куском теста который был в морозильной камере. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30 минут.
