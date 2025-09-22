Ароматный яблочный пирог "3 стакана" с заливкой: рецепт самой вкусной и быстрой домашней выпечки

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
192
Яблочные пироги – лучшее угощение к чаю. Готовить их можно с разного теста, а проще всего будет – бездрожжевое, а также лаваш. Еще пирог можно готовить и вообще без теста. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного пирога "3 стакана" с заливкой. 

Ингредиенты: 

  • яблоки 2-3 шт

Тесто: 

  • сахар 1 стакан
  • кефир 1 стакан
  • масло без запаха 1 стакан
  • яйца 4 шт
  • мука 2 стакана
  • разрыхлитель 1 ст.л
  • масло сливочное для смазывания формы

Способ приготовления: 

1. Тесто: смешайте кефир, сахар и масло без запаха, хорошо перемешайте и отлейте этой смеси 1 стакан, это и будет заливка.

2. Далее в оставшуюся массу добавьте яйца, перемешайте, всыпьте муку, разрыхлитель, хорошо перемешайте.

3. Яблоки порежьте слайсами.

4. Тесто вылейте в форму смазанную маслом, выложите на тесто яблоки, запекайте 35 минут при 180С. 

5. После достаньте готовый пирог и залейте горячий пирог заливкой, накройте сверху пленкой и полотенцем и дайте застыть – около часа. 

Готовый пирог порежьте и подавайте.

