Ароматный яблочный пирог "3 стакана" с заливкой: рецепт самой вкусной и быстрой домашней выпечки
Яблочные пироги – лучшее угощение к чаю. Готовить их можно с разного теста, а проще всего будет – бездрожжевое, а также лаваш. Еще пирог можно готовить и вообще без теста.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного пирога "3 стакана" с заливкой.
Ингредиенты:
- яблоки 2-3 шт
Тесто:
- сахар 1 стакан
- кефир 1 стакан
- масло без запаха 1 стакан
- яйца 4 шт
- мука 2 стакана
- разрыхлитель 1 ст.л
- масло сливочное для смазывания формы
Способ приготовления:
1. Тесто: смешайте кефир, сахар и масло без запаха, хорошо перемешайте и отлейте этой смеси 1 стакан, это и будет заливка.
2. Далее в оставшуюся массу добавьте яйца, перемешайте, всыпьте муку, разрыхлитель, хорошо перемешайте.
3. Яблоки порежьте слайсами.
4. Тесто вылейте в форму смазанную маслом, выложите на тесто яблоки, запекайте 35 минут при 180С.
5. После достаньте готовый пирог и залейте горячий пирог заливкой, накройте сверху пленкой и полотенцем и дайте застыть – около часа.
Готовый пирог порежьте и подавайте.
