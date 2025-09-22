Яблочные пироги – лучшее угощение к чаю. Готовить их можно с разного теста, а проще всего будет – бездрожжевое, а также лаваш. Еще пирог можно готовить и вообще без теста.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного пирога "3 стакана" с заливкой.

Ингредиенты:

яблоки 2-3 шт

Тесто:

сахар 1 стакан

кефир 1 стакан

масло без запаха 1 стакан

яйца 4 шт

мука 2 стакана

разрыхлитель 1 ст.л

масло сливочное для смазывания формы

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте кефир, сахар и масло без запаха, хорошо перемешайте и отлейте этой смеси 1 стакан, это и будет заливка.

2. Далее в оставшуюся массу добавьте яйца, перемешайте, всыпьте муку, разрыхлитель, хорошо перемешайте.

3. Яблоки порежьте слайсами.

4. Тесто вылейте в форму смазанную маслом, выложите на тесто яблоки, запекайте 35 минут при 180С.

5. После достаньте готовый пирог и залейте горячий пирог заливкой, накройте сверху пленкой и полотенцем и дайте застыть – около часа.

Готовый пирог порежьте и подавайте.

