Ароматный запеченный картофель с лисичками: как приготовить вкусное осеннее блюдо

Ароматный запеченный картофель с лисичками: как приготовить вкусное осеннее блюдо

Осень – идеальное время для блюд с грибами. Запеченный картофель с румяной корочкой, дополненный поджаренными грибами и нежным соусом, станет отличной идеей для семейного ужина. Готовится блюдо достаточно просто, но выглядит аппетитно и может украсить даже праздничный стол.

Идея приготовления вкусного картофеля с лисичками опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.

Ароматный запеченный картофель с лисичками: как приготовить вкусное осеннее блюдо

Ингредиенты:

  • картофель – 6-8 шт.
  • лисички – 200-300 г
  • чеснок – 2–3 зубчика
  • сметана – 3 ст.л.
  • майонез – 1 ст.л.
  • соль, черный перец – по вкусу
  • сухой чеснок – по желанию
  • зелень для подачи

Способ приготовления:

Ароматный запеченный картофель с лисичками: как приготовить вкусное осеннее блюдо

1. Хорошо помойте картофель и сделайте надрезы в виде гармошки, ставя нож под небольшим углом.

2. Затем отварите картофель в подсоленной воде в течение 15-20 минут.

Ароматный запеченный картофель с лисичками: как приготовить вкусное осеннее блюдо

3. Тем временем подготовьте лисички: тщательно промойте их, а крупные грибы разрежьте на кусочки. Чеснок очистите и измельчите чеснок.

Ароматный запеченный картофель с лисичками: как приготовить вкусное осеннее блюдо

4. Отваренный картофель переложите в форму для запекания, слегка посолите, поперчите, при желании добавьте сухой чеснок и сбрызните растительным маслом.

Ароматный запеченный картофель с лисичками: как приготовить вкусное осеннее блюдо

5. Запекайте при температуре 200 градусов около 20–25 минут, пока не образуется румяная корочка.

Ароматный запеченный картофель с лисичками: как приготовить вкусное осеннее блюдо

6. Параллельно приготовьте грибы: на сковородке разогрейте масло с небольшим кусочком сливочного масла, добавьте чеснок и быстро перемешайте.

7. Выложите лисички и обжаривайте 10 минут до готовности.

Ароматный запеченный картофель с лисичками: как приготовить вкусное осеннее блюдо

8. Для соуса смешайте сметану с майонезом, добавьте зелень, специи и сухой чеснок.

9. Перемешайте до однородности.

Ароматный запеченный картофель с лисичками: как приготовить вкусное осеннее блюдо

10. На тарелку выложите соус, сверху – запеченный картофель и поджаренные грибы. Украсьте свежей зеленью и подавайте сразу к столу.

