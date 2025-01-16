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Авокадо станет спелым всего через 3 минуты: что нужно сделать с фруктом
Авокадо – универсальный плод, который можно использовать для приготовления разнообразных закусок, а выбрать его в магазине не всегда получается. Очень часто только придя домой можно увидеть, что приобретенный фрукт жесткий. Но это очень легко исправить.
О том, как сделать авокадо спелым за 3 минуты, рассказала фудблогера Мария Дзябко (mariell.m) в Instagram. Вам пригодится обычная вода.
1. Возьмите стакан.
2. Поставьте в него авокадо.
3. Залейте кипяченой водой.
4. Оставьте на 3 минуты.
5. Достаньте плоды.
6. Уложите в холодную воду.
7. После этого авокадо становится очень мягким и легко отстает от кожуры.
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