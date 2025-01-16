Авокадо станет спелым всего через 3 минуты: что нужно сделать с фруктом

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
1 минута
1,7 т.
Авокадо станет спелым всего через 3 минуты: что нужно сделать с фруктом

Авокадо – универсальный плод, который можно использовать для приготовления разнообразных закусок, а выбрать его в магазине не всегда получается. Очень часто только придя домой можно увидеть, что приобретенный фрукт жесткий. Но это очень легко исправить.

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О том, как сделать авокадо спелым за 3 минуты, рассказала фудблогера Мария Дзябко (mariell.m) в Instagram. Вам пригодится обычная вода.

Авокадо станет спелым всего через 3 минуты: что нужно сделать с фруктом

1. Возьмите стакан.

2. Поставьте в него авокадо.

Авокадо станет спелым всего через 3 минуты: что нужно сделать с фруктом

3. Залейте кипяченой водой.

Авокадо станет спелым всего через 3 минуты: что нужно сделать с фруктом

4. Оставьте на 3 минуты.

Авокадо станет спелым всего через 3 минуты: что нужно сделать с фруктом

5. Достаньте плоды.

6. Уложите в холодную воду.

Авокадо станет спелым всего через 3 минуты: что нужно сделать с фруктом

7. После этого авокадо становится очень мягким и легко отстает от кожуры.

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