Баклажаны, как грибы: делимся рецептом вкусной овощной закуски
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Баклажаны можно приготовить так, что по вкусу они будут напоминать популярную грибную закуску. Для этого овощи обжаривают с луком, а затем тушат в сметане с чесноком и специями. Блюдо получается ароматным, нежным и хорошо подходит как для обычного ужина, так и для праздничного стола.
Идея приготовления баклажанов, по вкусу напоминающих грибы, опубликована на странице vistovska cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 средних
- сметана – 2-3 ст.л. или сливки – 150 мл.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- зелень – по вкусу
- грибная приправа – по вкусу
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны помойте, при необходимости очистите и нарежьте довольно крупными кубиками. Посыпьте небольшим количеством соли и оставьте примерно на 15 минут. После этого овощи можно промыть и хорошо просушить.
2. Лук очистите и нарежьте. На разогретой сковороде обжарьте его до мягкости и появления легкой золотистой корочки. Добавьте баклажаны и готовьте на среднем огне, периодически перемешивая, пока они не станут мягкими и румяными.
3. Когда баклажаны будут готовы, добавьте сметану или сливки.
4. Добавьте измельченный чеснок, зелень, грибную приправу и черный перец. При необходимости добавьте соль.
5. Перемешайте все ингредиенты и тушите еще 2-3 минуты, чтобы соус загустел, а баклажаны пропитались ароматами специй.
6. Готовое блюдо можно подавать горячим или охлажденным.
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