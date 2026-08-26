Баклажаны, как грибы: делимся рецептом вкусной овощной закуски

Баклажаны можно приготовить так, что по вкусу они будут напоминать популярную грибную закуску. Для этого овощи обжаривают с луком, а затем тушат в сметане с чесноком и специями. Блюдо получается ароматным, нежным и хорошо подходит как для обычного ужина, так и для праздничного стола.

Идея приготовления баклажанов, по вкусу напоминающих грибы, опубликована на странице vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 средних

сметана – 2-3 ст.л. или сливки – 150 мл.

лук – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

зелень – по вкусу

грибная приправа – по вкусу

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте, при необходимости очистите и нарежьте довольно крупными кубиками. Посыпьте небольшим количеством соли и оставьте примерно на 15 минут. После этого овощи можно промыть и хорошо просушить.

2. Лук очистите и нарежьте. На разогретой сковороде обжарьте его до мягкости и появления легкой золотистой корочки. Добавьте баклажаны и готовьте на среднем огне, периодически перемешивая, пока они не станут мягкими и румяными.

3. Когда баклажаны будут готовы, добавьте сметану или сливки.

4. Добавьте измельченный чеснок, зелень, грибную приправу и черный перец. При необходимости добавьте соль.

5. Перемешайте все ингредиенты и тушите еще 2-3 минуты, чтобы соус загустел, а баклажаны пропитались ароматами специй.

6. Готовое блюдо можно подавать горячим или охлажденным.

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