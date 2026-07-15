Баклажаны «Огонек» на зиму: как приготовить любимую консервацию
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Сезон баклажанов – лучшее время, чтобы пополнить домашние запасы вкусными заготовками. Одним из самых популярных рецептов уже много лет остаются баклажаны "Огонек". Эта закуска сочетает в себе острый перец, чеснок и нежные обжаренные овощи. Зимой такая заготовка прекрасно дополняет картофель, мясные блюда и праздничный стол.
Идея приготовления баклажанов "Огонек" на зиму опубликована на странице ekaterinamotruk в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2,5 кг.
- сладкий перец – 500 г
- острый перец – 1-2 шт.
- чеснок – 100 г
- уксус – 100 мл.
- растительное масло – для обжаривания баклажанов
- соль – для подготовки баклажанов
Способ приготовления:
1. Баклажаны помойте и нарежьте кружочками толщиной примерно 0,5-1 сантиметр.
2. Обильно посолите овощи и оставьте их на 1-2 часа. Это поможет избавиться от лишней горечи.
3. После этого промойте баклажаны под проточной водой, хорошо отожмите и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон.
4. Для острой заправки пропустите через мясорубку сладкий перец, острый перец и чеснок. Добавьте уксус и тщательно перемешайте.
5. Смешайте обжаренные баклажаны с овощной смесью и аккуратно перемешайте.
6. Разложите закуску по заранее простерилизованным банкам и закройте крышками.
7. Стерилизуйте банки в течение 30 минут после закипания воды.
8. Закройте банки, переверните их вверх дном и хорошо укутайте до полного остывания.
9. Готовые баклажаны "Огонек" храните в прохладном месте.
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