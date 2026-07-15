Сезон баклажанов – лучшее время, чтобы пополнить домашние запасы вкусными заготовками. Одним из самых популярных рецептов уже много лет остаются баклажаны "Огонек". Эта закуска сочетает в себе острый перец, чеснок и нежные обжаренные овощи. Зимой такая заготовка прекрасно дополняет картофель, мясные блюда и праздничный стол.

Идея приготовления баклажанов "Огонек" на зиму опубликована на странице ekaterinamotruk в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 2,5 кг.

сладкий перец – 500 г

острый перец – 1-2 шт.

чеснок – 100 г

уксус – 100 мл.

растительное масло – для обжаривания баклажанов

соль – для подготовки баклажанов

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте и нарежьте кружочками толщиной примерно 0,5-1 сантиметр.

2. Обильно посолите овощи и оставьте их на 1-2 часа. Это поможет избавиться от лишней горечи.

3. После этого промойте баклажаны под проточной водой, хорошо отожмите и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон.

4. Для острой заправки пропустите через мясорубку сладкий перец, острый перец и чеснок. Добавьте уксус и тщательно перемешайте.

5. Смешайте обжаренные баклажаны с овощной смесью и аккуратно перемешайте.

6. Разложите закуску по заранее простерилизованным банкам и закройте крышками.

7. Стерилизуйте банки в течение 30 минут после закипания воды.

8. Закройте банки, переверните их вверх дном и хорошо укутайте до полного остывания.

9. Готовые баклажаны "Огонек" храните в прохладном месте.

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