Баклажаны по-азиатски: как приготовить вкусную сезонную закуску

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
117
Рецепт пикантных баклажанов по-азиатски
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Баклажаны по-азиатски можно приготовить из обычных сезонных овощей, добавив к ним простой соус из соевого соуса, меда и чеснока. Перед обжариванием баклажаны нужно подготовить так, чтобы они покрылись румяной хрустящей корочкой. Свежий болгарский перец и зелень придают закуске сочность и делают вкус более насыщенным.

Идея приготовления вкусных баклажанов по-азиатски опубликована на странице myroslava pekariuk в Instagram.

Закуска из баклажанов

Ингредиенты:

  • баклажаны – 3 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • петрушка – 1 пучок
  • чеснок – 3 зубчика
  • кукурузный крахмал – 3 ст.л.
  • соевый соус – 4 ст.л.
  • мед – 1,5 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

Нарезаем баклажаны

1. Баклажаны нужно очистить и нарезать примерно одинаковыми брусочками. Переложить их в миску, посолить, залить холодной водой и оставить примерно на 30 минут.

2. После этого слить воду, а кусочки баклажанов хорошо отжать.

Соединяем овощи

3. Подготовленные баклажаны нужно обвалять в кукурузном крахмале. Затем обжарить их в достаточном количестве хорошо разогретого масла до появления хрустящей корочки.

4. Готовые кусочки переложить на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Обжариваем баклажаны

5. Пока баклажаны жарятся, болгарский перец нужно нарезать небольшими кубиками, а петрушку мелко порубить. Чеснок можно натереть или измельчить ножом.

Готовая закуска

6. Для соуса нужно смешать соевый соус с медом. В большую миску выложить обжаренные баклажаны, добавить болгарский перец, петрушку и чеснок.

7. Влить соево-медовую смесь и хорошо перемешать, чтобы соус равномерно покрыл все овощи.

8. Баклажаны по-азиатски можно подавать сразу после приготовления. Закуска получается ароматной, сочной внутри и с приятной хрустящей корочкой.

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