Баклажаны по-азиатски: как приготовить вкусную сезонную закуску

Баклажаны по-азиатски можно приготовить из обычных сезонных овощей, добавив к ним простой соус из соевого соуса, меда и чеснока. Перед обжариванием баклажаны нужно подготовить так, чтобы они покрылись румяной хрустящей корочкой. Свежий болгарский перец и зелень придают закуске сочность и делают вкус более насыщенным.

Идея приготовления вкусных баклажанов по-азиатски опубликована на странице myroslava pekariuk в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 3 шт.

болгарский перец – 1 шт.

петрушка – 1 пучок

чеснок – 3 зубчика

кукурузный крахмал – 3 ст.л.

соевый соус – 4 ст.л.

мед – 1,5 ст.л.

соль – по вкусу

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Баклажаны нужно очистить и нарезать примерно одинаковыми брусочками. Переложить их в миску, посолить, залить холодной водой и оставить примерно на 30 минут.

2. После этого слить воду, а кусочки баклажанов хорошо отжать.

3. Подготовленные баклажаны нужно обвалять в кукурузном крахмале. Затем обжарить их в достаточном количестве хорошо разогретого масла до появления хрустящей корочки.

4. Готовые кусочки переложить на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

5. Пока баклажаны жарятся, болгарский перец нужно нарезать небольшими кубиками, а петрушку мелко порубить. Чеснок можно натереть или измельчить ножом.

6. Для соуса нужно смешать соевый соус с медом. В большую миску выложить обжаренные баклажаны, добавить болгарский перец, петрушку и чеснок.

7. Влить соево-медовую смесь и хорошо перемешать, чтобы соус равномерно покрыл все овощи.

8. Баклажаны по-азиатски можно подавать сразу после приготовления. Закуска получается ароматной, сочной внутри и с приятной хрустящей корочкой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: