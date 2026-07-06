Баклажаны по-французски для сытного ужина: как приготовить
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Баклажаны по-французски – это простое сезонное блюдо, которое отлично подходит для сытного ужина. Сочетание запеченных баклажанов, сочных помидоров, ароматных специй и расплавленного сыра делает его очень нежным и аппетитным. Для приготовления понадобится минимум продуктов, а результат приятно удивит даже тех, кто нечасто готовит баклажаны. Такое блюдо вкусно как само по себе, так и в сочетании с мясом или легким гарниром.
Идея приготовления баклажанов по-французски на ужин опубликована на странице katia cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- помидоры – 4 шт.
- твёрдый сыр – 300 г
- свежая зелень – по вкусу
- оливковое масло – 2-3 ст.л.
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- копченая паприка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны хорошо вымойте и разрежьте вдоль пополам. На мякоти каждой половинки сделайте неглубокие надрезы в виде сетки, не прорезая кожицу.
2. Застелите противень пергаментом и выложите подготовленные баклажаны срезом вверх.
3. В отдельной миске смешайте оливковое масло, измельчённую зелень, соль, чёрный перец и копчёную паприку.
4. Тщательно смажьте баклажаны ароматной смесью, чтобы специи попали в надрезы.
5. Помидоры нарежьте кружочками и выложите сверху на каждый баклажан.
6. Поставьте противень в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте примерно 25-30 минут.
7. Натрите твёрдый сыр на крупной тёрке. За несколько минут до окончания приготовления равномерно посыпьте им баклажаны.
8. Верните блюдо в духовку еще на 5-7 минут, пока сыр полностью не расплавится и не образует аппетитную золотистую корочку.
9. Подавайте баклажаны горячими, украсив свежей зеленью.
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