Баклажаны по-французски – это простое сезонное блюдо, которое отлично подходит для сытного ужина. Сочетание запеченных баклажанов, сочных помидоров, ароматных специй и расплавленного сыра делает его очень нежным и аппетитным. Для приготовления понадобится минимум продуктов, а результат приятно удивит даже тех, кто нечасто готовит баклажаны. Такое блюдо вкусно как само по себе, так и в сочетании с мясом или легким гарниром.

Идея приготовления баклажанов по-французски на ужин опубликована на странице katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

помидоры – 4 шт.

твёрдый сыр – 300 г

свежая зелень – по вкусу

оливковое масло – 2-3 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны хорошо вымойте и разрежьте вдоль пополам. На мякоти каждой половинки сделайте неглубокие надрезы в виде сетки, не прорезая кожицу.

2. Застелите противень пергаментом и выложите подготовленные баклажаны срезом вверх.

3. В отдельной миске смешайте оливковое масло, измельчённую зелень, соль, чёрный перец и копчёную паприку.

4. Тщательно смажьте баклажаны ароматной смесью, чтобы специи попали в надрезы.

5. Помидоры нарежьте кружочками и выложите сверху на каждый баклажан.

6. Поставьте противень в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте примерно 25-30 минут.

7. Натрите твёрдый сыр на крупной тёрке. За несколько минут до окончания приготовления равномерно посыпьте им баклажаны.

8. Верните блюдо в духовку еще на 5-7 минут, пока сыр полностью не расплавится и не образует аппетитную золотистую корочку.

9. Подавайте баклажаны горячими, украсив свежей зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: