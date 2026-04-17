Баварский десерт без выпечки и теста: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Если вы хотите приготовить вкусный, легкий десерт без выпечки, идеальной основой будет желе, печенье, птичье молоко. А для яркого вкуса лучше всего добавлять ягоды, фрукты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого десерта без выпечки и теста.

Ингредиенты:

  • желатин – 20 г
  • вода – 80 мл
  • желтки – 3 шт.
  • сахар – 75 г
  • растительный напиток "Миндаль "300 мл
  • белый шоколад – 50 г
  • сметана – 350 г
  • ягоды – для соуса и подачи

Способ приготовления:

1. Желатин залить холодной водой и оставить на 15 минут.

2. За это время растереть венчиком желтки с сахаром и добавить растительный напиток. Поставить на небольшой огонь и, помешивая, довести до кипения. Не кипятить.

3. Снять кастрюлю с огня, через 3-5 минут добавить набухший желатин, шоколад и перемешать до растворения и однородности. В миску выложить сметану, добавить желатиновую смесь и снова хорошо перемешать. Вылить десерт в выстеленную пищевой пленкой форму и поставить в холодильник на 2 часа, можно на ночь.

При подаче по желанию полить ягодным соусом или топпингом, и украсить.

