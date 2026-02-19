Баварский десерт без выпечки и теста: рецепт самого вкусного и быстрого в приготовлении угощения
Если вы хотите приготовить вкусный, легкий и быстрый десерт без теста, выпечки и лишних заморочек, идеальной основой может быть желе, печенье, сметана, кукурузные палочки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, быстрого в приготовлении десерта из молока.
Ингредиенты:
- желатин – 20 г
- вода – 80 мл
- желтки – 3 шт.
- сахар – 75 г
- растительный напиток "Миндаль" 300 мл или молоко, сливки
- белый шоколад – 50 г
- сметана – 350 г
- ягоды – для соуса и подачи
Способ приготовления:
1. Желатин залить холодной водой и оставить на 15 мин. За это время растереть венчиком желтки с сахаром и добавить растительный напиток. Поставить на небольшой огонь и, помешивая, довести до кипения. Не кипятить.
2. Снять кастрюлю с огня, через 3-5 минут добавить набухший желатин, шоколад и перемешать до растворения и однородности. В миску выложить сметану, добавить желатиновую смесь и снова хорошо перемешать.
3. Вылить десерт в выстеленную пищевой пленкой форму и поставить в холодильник на 2 часа, можно на ночь. При подаче по желанию полить ягодным соусом или топпингом и украсить!
