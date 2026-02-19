Если вы хотите приготовить вкусный, легкий и быстрый десерт без теста, выпечки и лишних заморочек, идеальной основой может быть желе, печенье, сметана, кукурузные палочки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, быстрого в приготовлении десерта из молока.

Ингредиенты:

желатин – 20 г

вода – 80 мл

желтки – 3 шт.

сахар – 75 г

растительный напиток "Миндаль" 300 мл или молоко, сливки

белый шоколад – 50 г

сметана – 350 г

ягоды – для соуса и подачи

Способ приготовления:

1. Желатин залить холодной водой и оставить на 15 мин. За это время растереть венчиком желтки с сахаром и добавить растительный напиток. Поставить на небольшой огонь и, помешивая, довести до кипения. Не кипятить.

2. Снять кастрюлю с огня, через 3-5 минут добавить набухший желатин, шоколад и перемешать до растворения и однородности. В миску выложить сметану, добавить желатиновую смесь и снова хорошо перемешать.

3. Вылить десерт в выстеленную пищевой пленкой форму и поставить в холодильник на 2 часа, можно на ночь. При подаче по желанию полить ягодным соусом или топпингом и украсить!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: