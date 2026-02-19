Баварский десерт без выпечки и теста: рецепт самого вкусного и быстрого в приготовлении угощения

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Баварский десерт без выпечки и теста: рецепт самого вкусного и быстрого в приготовлении угощения

Если вы хотите приготовить вкусный, легкий и быстрый десерт без теста, выпечки и лишних заморочек, идеальной основой может быть желе, печенье, сметана, кукурузные палочки.

Баварский десерт без выпечки и теста: рецепт самого вкусного и быстрого в приготовлении угощения

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, быстрого в приготовлении десерта из молока.

Баварский десерт без выпечки и теста: рецепт самого вкусного и быстрого в приготовлении угощения

Ингредиенты:

  • желатин – 20 г
  • вода – 80 мл
  • желтки – 3 шт.
  • сахар – 75 г
  • растительный напиток "Миндаль" 300 мл или молоко, сливки
  • белый шоколад – 50 г
  • сметана – 350 г
  • ягоды – для соуса и подачи

Способ приготовления:

1. Желатин залить холодной водой и оставить на 15 мин. За это время растереть венчиком желтки с сахаром и добавить растительный напиток. Поставить на небольшой огонь и, помешивая, довести до кипения. Не кипятить.

Баварский десерт без выпечки и теста: рецепт самого вкусного и быстрого в приготовлении угощения

2. Снять кастрюлю с огня, через 3-5 минут добавить набухший желатин, шоколад и перемешать до растворения и однородности. В миску выложить сметану, добавить желатиновую смесь и снова хорошо перемешать.

Баварский десерт без выпечки и теста: рецепт самого вкусного и быстрого в приготовлении угощения

3. Вылить десерт в выстеленную пищевой пленкой форму и поставить в холодильник на 2 часа, можно на ночь. При подаче по желанию полить ягодным соусом или топпингом и украсить!

Баварский десерт без выпечки и теста: рецепт самого вкусного и быстрого в приготовлении угощения

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты