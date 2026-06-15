Белковая фитнес-намазка из кабачков: есть это блюдо захочется каждый день
1 минута
1,6 т.
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Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, а также полезных намазок. Еще их можно просто стушить с овощами, крем-сыром, томатами и чесноком.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной белковой намазки из кабачков и творога.
Ингредиенты:
- Кабачок жареный или тушеный 250 г
- Яйца вареные 2 шт.
- Творог (0-5%) или творожный сыр 150 г
- Чеснок 1-2 зубчика
- Зелень (укроп), соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки протушите на сковороде.
2. Разомните яйца, добавьте кабачки, творог, тертый чеснок и зелень, перемешайте.
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