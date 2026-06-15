Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, а также полезных намазок. Еще их можно просто стушить с овощами, крем-сыром, томатами и чесноком.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной белковой намазки из кабачков и творога.

Ингредиенты:

Кабачок жареный или тушеный 250 г

Яйца вареные 2 шт.

Творог (0-5%) или творожный сыр 150 г

Чеснок 1-2 зубчика

Зелень (укроп), соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки протушите на сковороде.

2. Разомните яйца, добавьте кабачки, творог, тертый чеснок и зелень, перемешайте.

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