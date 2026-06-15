Белковая фитнес-намазка из кабачков: есть это блюдо захочется каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,6 т.
Белковая фитнес-намазка из кабачков: есть это блюдо захочется каждый день
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Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, а также полезных намазок. Еще их можно просто стушить с овощами, крем-сыром, томатами и чесноком.

Белковая фитнес-намазка из кабачков: есть это блюдо захочется каждый день

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной белковой намазки из кабачков и творога. 

Ингредиенты: 

  • Кабачок жареный или тушеный 250 г
  • Яйца вареные  2 шт.
  • Творог (0-5%) или творожный сыр 150 г
  • Чеснок 1-2 зубчика
  • Зелень (укроп), соль, перец  по вкусу

Способ приготовления: 

1. Кабачки протушите на сковороде.

Белковая фитнес-намазка из кабачков: есть это блюдо захочется каждый день

2. Разомните яйца, добавьте кабачки, творог, тертый чеснок и зелень, перемешайте.

Белковая фитнес-намазка из кабачков: есть это блюдо захочется каждый день

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