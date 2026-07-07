Белковая намазка для завтрака: делимся легким рецептом блюда за 5 минут
1 минута
642
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, идеальным продуктом для этого будут вареные яйца, сыр любой, овощи, например, морковь.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной намазки из тунца, вареных яиц и зелени.
Ингредиенты:
- сыр любой
- зелень
- специи
- тунец
- вареные яйца
Способ приготовления:
1. Разомните яйца, тунец, крем-сыр. Добавьте зелень, специи и перемешайте.
Подавайте с гренками!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: