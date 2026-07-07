Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, идеальным продуктом для этого будут вареные яйца, сыр любой, овощи, например, морковь.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной намазки из тунца, вареных яиц и зелени.

Ингредиенты:

сыр любой

зелень

специи

тунец

вареные яйца

Способ приготовления:

1. Разомните яйца, тунец, крем-сыр. Добавьте зелень, специи и перемешайте.

Подавайте с гренками!

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