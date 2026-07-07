Белковая намазка для завтрака: делимся легким рецептом блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
642
Рецепт намазки
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Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, идеальным продуктом для этого будут вареные яйца, сыр любой, овощи, например, морковь. 

Белковая намазка для завтрака: делимся легким рецептом блюда за 5 минут

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной намазки из тунца, вареных яиц и зелени.

Ингредиенты:

  • сыр любой
  • зелень 
  • специи 
  • тунец
  • вареные яйца

Способ приготовления: 

1. Разомните яйца, тунец, крем-сыр. Добавьте зелень, специи и перемешайте.

Белковая намазка для завтрака: делимся легким рецептом блюда за 5 минут

Подавайте с гренками!

Белковая намазка для завтрака: делимся легким рецептом блюда за 5 минут

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