Белковая намазка из рыбы: рецепт вкусной закуски за 5 минут

Запеченная рыба – лучший ингредиент для приготовления вкусных салатов, а также намазок. А для яркого вкуса добавьте зелень, специи, чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной намазки из запеченной рыбы.

Ингредиенты:

запеченная или вареная рыба

лимонный сок 1-2 ч. л.

перец 1/4 ч.л.

каперсы или маринованные огурцы 1 ч.л.

сливочный сыр 80-120 г

укроп, петрушка по 1 ст.л.

соль – по вкусу (в конце)

Способ приготовления:

1. Все измельчить блендером, переложить в емкость и отставить в холодильник на 30–60 мин., так вкус станет более гармоничным.

2. Для придания желаемой консистенции – дижонская горчица или оливковое масло, если рыба была нежирной!

Подавайте с гренками!

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