Белковая намазка из рыбы: рецепт вкусной закуски за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт вкусной намазки
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Запеченная рыба – лучший ингредиент для приготовления вкусных салатов, а также намазок. А для яркого вкуса добавьте зелень, специи, чеснок. 

Вкусная намазка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной намазки из запеченной рыбы.

Ингредиенты: 

  • запеченная или вареная рыба
  • лимонный сок 1-2 ч. л.
  • перец 1/4 ч.л.
  • каперсы или маринованные огурцы 1 ч.л.
  • сливочный сыр 80-120 г
  • укроп, петрушка по 1 ст.л.
  • соль – по вкусу (в конце)

Способ приготовления: 

1. Все измельчить блендером, переложить в емкость и отставить в холодильник на 30–60 мин., так вкус станет более гармоничным.

Ингредиенты для блюда

2. Для придания желаемой консистенции – дижонская горчица или оливковое масло, если рыба была нежирной!

Приготовление закуски

Подавайте с гренками! 

Готовая намазка

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