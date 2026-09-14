Белковая намазка из рыбы: рецепт вкусной закуски за 5 минут
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Запеченная рыба – лучший ингредиент для приготовления вкусных салатов, а также намазок. А для яркого вкуса добавьте зелень, специи, чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной намазки из запеченной рыбы.
Ингредиенты:
- запеченная или вареная рыба
- лимонный сок 1-2 ч. л.
- перец 1/4 ч.л.
- каперсы или маринованные огурцы 1 ч.л.
- сливочный сыр 80-120 г
- укроп, петрушка по 1 ст.л.
- соль – по вкусу (в конце)
Способ приготовления:
1. Все измельчить блендером, переложить в емкость и отставить в холодильник на 30–60 мин., так вкус станет более гармоничным.
2. Для придания желаемой консистенции – дижонская горчица или оливковое масло, если рыба была нежирной!
Подавайте с гренками!
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