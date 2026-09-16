Белковая намазка за 2 минуты: рецепт вкусной и полезной закуски для завтрака

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
495
Рецепт вкусной намазки
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Белковая намазка – это идеальный вариант для быстрого, сытного и полезного завтрака или перекуса, который надолго обеспечивает чувство сытости. Благодаря высокому содержанию белка она отлично подходит для сторонников здорового питания и тех, кто следит за фигурой.

Из чего приготовить вкусную намазку

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной белковой намазки из вареных яиц, тунца и крем-сыра.

Ингредиенты:

  • тунец
  • яйца вареные
  • крем-сыр
  • специи
  • свежий огурец

Способ приготовления:

1. Разомните тунец, яйца, добавьте специи, порезанный кубиком огурец и крем-сыр, перемешайте.

Ингредиенты для блюда

Подавайте с гренками!

Готовая намазка

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