Белковая намазка за 2 минуты: рецепт вкусной и полезной закуски для завтрака
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Белковая намазка – это идеальный вариант для быстрого, сытного и полезного завтрака или перекуса, который надолго обеспечивает чувство сытости. Благодаря высокому содержанию белка она отлично подходит для сторонников здорового питания и тех, кто следит за фигурой.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной белковой намазки из вареных яиц, тунца и крем-сыра.
Ингредиенты:
- тунец
- яйца вареные
- крем-сыр
- специи
- свежий огурец
Способ приготовления:
1. Разомните тунец, яйца, добавьте специи, порезанный кубиком огурец и крем-сыр, перемешайте.
Подавайте с гренками!
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