Белковая намазка за 2 минуты: рецепт вкусной и полезной закуски для завтрака

Белковая намазка – это идеальный вариант для быстрого, сытного и полезного завтрака или перекуса, который надолго обеспечивает чувство сытости. Благодаря высокому содержанию белка она отлично подходит для сторонников здорового питания и тех, кто следит за фигурой.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной белковой намазки из вареных яиц, тунца и крем-сыра.

Ингредиенты:

тунец

яйца вареные

крем-сыр

специи

свежий огурец

Способ приготовления:

1. Разомните тунец, яйца, добавьте специи, порезанный кубиком огурец и крем-сыр, перемешайте.

Подавайте с гренками!

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