Белковая пицца, которая не навредит фигуре: очень простое тесто

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
300
Домашнюю пиццу можно сделать значительно легче, но не менее вкусной. Для этого не понадобятся дрожжи или сложное тесто – основу можно приготовить из творога и яиц. Такая белковая пицца получается нежной, сытной и хорошо держит форму. Для начинки подойдут простые продукты, которые часто есть в холодильнике. Это отличный вариант для быстрого ужина или обеда.

Идея приготовления полезной белковой пиццы опубликована на странице фудблогера valerikiry в Instagram.

Ингредиенты для теста:

  • яйца – 2 шт.
  • творог – 220 г
  • цельнозерновая мука – 50 г
  • молоко 1,5% – 70 мл.
  • разрыхлитель – 2 г

Ингредиенты для начинки:

  • твердый сыр – 50 г
  • ветчина – 150 г
  • зернистый сыр или белый творог – 100 г
  • оливки или маслины – 70 г
  • помидоры – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста смешайте яйца, творог, молоко и муку с разрыхлителем.

2. Перебейте массу блендером или хорошо перемешайте до однородной консистенции. Тесто должно получиться густым, но мягким.

3. Застелите форму или противень пергаментом и равномерно распределите основу. Сверху выложите нарезанную ветчину, кусочки помидоров, оливки и зернистый сыр.

4. Посыпьте все тертым твердым сыром.

5. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте пиццу примерно 35 минут до румяной корочки.

6. Подавайте горячей сразу после приготовления.

7. Такая домашняя белковая пицца прекрасно подходит как самостоятельное блюдо и легко заменит классическую выпечку на ужин.

