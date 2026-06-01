Белковая полезная намазка для завтрака: понадобится минимум ингредиентов
Если вы хотите приготовить вкусную, полезную намазку, идеальной основой будут – вареные яйца, тунец, сыр, творог. А для свежего вкуса добавьте свежие огурцы, лук, зелень.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной белковой намазки из вареных яиц, тунца и крем-сыра.
Ингредиенты:
- тунец
- крем-сыр
- яйца вареные
- специи
- свежие огурцы
- лук или оливки
Способ приготовления:
1. Разомните тунец с яйцами, добавьте крем-сыр, специи, порезанные очень мелким кубиком огурцы и оливки.
Перемешайте и подавайте!
