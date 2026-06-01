Если вы хотите приготовить вкусную, полезную намазку, идеальной основой будут – вареные яйца, тунец, сыр, творог. А для свежего вкуса добавьте свежие огурцы, лук, зелень.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной белковой намазки из вареных яиц, тунца и крем-сыра.

Ингредиенты:

тунец

крем-сыр

яйца вареные

специи

свежие огурцы

лук или оливки

Способ приготовления:

1. Разомните тунец с яйцами, добавьте крем-сыр, специи, порезанные очень мелким кубиком огурцы и оливки.

Перемешайте и подавайте!

