Белковая полезная намазка для завтрака: понадобится минимум ингредиентов

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
75
Белковая полезная намазка для завтрака: понадобится минимум ингредиентов

Если вы хотите приготовить вкусную, полезную намазку, идеальной основой будут – вареные яйца, тунец, сыр, творог. А для свежего вкуса добавьте свежие огурцы, лук, зелень.

Белковая полезная намазка для завтрака: понадобится минимум ингредиентов

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной белковой намазки из вареных яиц, тунца и крем-сыра.

Ингредиенты: 

  • тунец
  • крем-сыр
  • яйца вареные 
  • специи 
  • свежие огурцы
  • лук или оливки

Способ приготовления:

1. Разомните тунец с яйцами, добавьте крем-сыр, специи, порезанные очень мелким кубиком огурцы и оливки.

Белковая полезная намазка для завтрака: понадобится минимум ингредиентов

Перемешайте и подавайте!

Белковая полезная намазка для завтрака: понадобится минимум ингредиентов

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты