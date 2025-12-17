Все рецепты
Белковый салат для новогоднего стола за 10 минут: делимся легким рецептом
Новогодние салаты не обязательно готовить с майонезом, его можно просто заменить йогуртом, сметаной, горчицей. А для яркого вкуса используйте овощи, зелень.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, легкого белкового салата из филе, и без майонеза.
Ингредиенты:
- Куриное филе отварное 185 г
- Яйца вареные 2 шт.
- Красный лук 70 г
- Греческий йогурт 120 г
Способ приготовления:
1. Отварное куриное филе нарезать кубиками. Добавить нарезанные огурцы, перец, яйца и лук.
2. Добавьте йогурт, перемешайте и дайте настояться 10 минут или придайте салату форму и можно украсить киви.
