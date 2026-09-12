Белковый салат для ужина: рецепт блюда, которое понравится всем
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Если вы хотите по-настоящему белковое, но вкусное блюдо, идеальным вариантом будет салат из филе, с овощами и яйцами. Заправлять такие салаты лучше всего йогуртом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, белкового салата из куриного филе и овощей.
Ингредиенты:
- Куриное филе 250 г
- Огурец 1 шт. (брала гладкий, он больше по размеру)
- Фиолетовый лук 0,5 шт.
Для соуса:
- Нежирный греческий йогурт 150 г
- Чеснок 1 зубчик
- Соль и перец
- Лимонный сок
- Зелень для подачи
Способ приготовления:
1. Для начала отварим курицу. Доводим воду до кипения, солим, опускаем курицу в кипяток и варим 1-2 минуты. Выключаем огонь и даем постоять в кипятке еще 25 минут.
2. За это время нарезаем овощи. Огурец пополам, а затем полукольцами. Лук мелко. Курицу – кубиками.
3. Для соуса: просто смешиваем все вместе и заправляем салат. Обязательно добавьте много зелени.
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