Белковый салат для ужина: рецепт блюда, которое понравится всем

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,7 т.
Рецепт вкусного салата
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Если вы хотите по-настоящему белковое, но вкусное блюдо, идеальным вариантом будет салат из филе, с овощами и яйцами. Заправлять такие салаты лучше всего йогуртом. 

Легкий салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, белкового салата из куриного филе и овощей. 

Ингредиенты: 

  • Куриное филе 250 г
  • Огурец 1 шт. (брала гладкий, он больше по размеру)
  • Фиолетовый лук 0,5 шт.

Для соуса:

  • Нежирный греческий йогурт 150 г
  • Чеснок 1 зубчик
  • Соль и перец
  • Лимонный сок
  • Зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Для начала отварим курицу. Доводим воду до кипения, солим, опускаем курицу в кипяток и варим 1-2 минуты. Выключаем огонь и даем постоять в кипятке еще 25 минут. 

Сколько варить филе

2. За это время нарезаем овощи. Огурец пополам, а затем полукольцами. Лук мелко. Курицу – кубиками.

Соус для блюда

3. Для соуса: просто смешиваем все вместе и заправляем салат. Обязательно добавьте много зелени.

Готовый салат

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