Белковый завтрак за 7 минут: понадобятся яйца и лаваш
1 минута
1,0 т.
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Лаваш, сыр и яйца – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных омлетов, запеканок, пирогов. А для яркого и сочного вкуса добавьте помидоры, зелень, тунец.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного омлета из двух яиц, из лаваша и с овощами.
Ингредиенты:
- лаваш
- яйца
- сыр
- зелень
- тунец
- специи
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца, приготовьте скрембл.
2. Лаваш поджарьте, сверху выложите скрембл, сыр, тунец и зелень.
Сверните и подавайте!
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