Лаваш, сыр и яйца – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных омлетов, запеканок, пирогов. А для яркого и сочного вкуса добавьте помидоры, зелень, тунец.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного омлета из двух яиц, из лаваша и с овощами.

Ингредиенты:

лаваш

яйца

сыр

зелень

тунец

специи

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, приготовьте скрембл.

2. Лаваш поджарьте, сверху выложите скрембл, сыр, тунец и зелень.

Сверните и подавайте!

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