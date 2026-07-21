Белковый завтрак за 7 минут: понадобятся яйца и лаваш

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Рецепт блюда
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Лаваш, сыр и яйца – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных омлетов, запеканок, пирогов. А для яркого и сочного вкуса добавьте помидоры, зелень, тунец.

Белковый завтрак за 7 минут: понадобятся яйца и лаваш

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного омлета из двух яиц, из лаваша и с овощами.

Ингредиенты:

  • лаваш 
  • яйца 
  • сыр 
  • зелень 
  • тунец
  • специи

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца, приготовьте скрембл.

Белковый завтрак за 7 минут: понадобятся яйца и лаваш

2. Лаваш поджарьте, сверху выложите скрембл, сыр, тунец и зелень.

Белковый завтрак за 7 минут: понадобятся яйца и лаваш

Сверните и подавайте!

Белковый завтрак за 7 минут: понадобятся яйца и лаваш

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

УкраинаЯйцорецептпродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты