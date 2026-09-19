Без духовки и лишних хлопот: как приготовить апельсиновый торт из печенья

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
195
Рецепт апельсинового торта без выпечки
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Апельсиновый торт – отличный вариант домашнего десерта, когда не хочется тратить время на выпечку коржей. Его основу составляет печенье, а нежный крем готовится из маскарпоне и сливок. Апельсиновое пюре придает десерту яркий вкус и аромат. Такой торт собирается довольно быстро, а затем его нужно лишь оставить в холодильнике.

Идея приготовления вкусного апельсинового торта из печенья опубликована на странице haidukova recipes в Instagram.

Рецепт нежного апельсинового торта

Ингредиенты:

  • очищенные апельсины – 400 г
  • печенье савоярди – 300 г
  • маскарпоне – 500 г
  • сливки – 350 мл.
  • сахарная пудра – 120 г

Способ приготовления:

Готовим сливочный крем

1. Сначала нужно подготовить апельсины. Очистите их от кожуры, по возможности удалите косточки и разделите на небольшие кусочки. Переложите мякоть в чашу блендера и взбейте до однородного пюре.

2. Для крема хорошо охлажденные сливки взбейте миксером до пышной и устойчивой консистенции. Добавьте сахарную пудру и маскарпоне. Перемешайте или взбейте на небольшой скорости, чтобы все компоненты объединились в однородный крем. Не стоит взбивать массу слишком долго.

Окунаем печенье в апельсиновую массу

3. После этого можно собирать торт. Каждое печенье савоярди ненадолго окунайте в апельсиновое пюре, чтобы оно пропиталось, но не стало слишком мягким. Выложите печенье плотным слоем на дно формы.

Выкладываем торт слоями

4. Сверху распределите несколько ложек апельсинового пюре, а затем добавьте слой крема с маскарпоне. Затем снова выложите пропитанное печенье и крем. Количество слоев зависит от размера и высоты формы, поэтому их можно делать столько, сколько позволяет посуда.

5. Готовый апельсиновый торт поставьте в холодильник как минимум на несколько часов. За это время печенье станет мягким, пропитается апельсиновым пюре и кремом, а десерт будет хорошо держать форму. Если есть возможность, оставьте торт в холодильнике на ночь.

Готовый торт

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