Без грамма химии: сочные домашние сосиски из филе и с сыром

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт сосисок

Куриный фарш – отличная основа не только для котлет, но и для домашних, сочных сосисок. Для того, чтобы они были нежными, добавьте во внутрь твердый сыр.

Сочные сосиски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных сосисок из куриного филе, с сыром. 

Рецепт сосисок

Ингредиенты: 

  • 500 г куриного филе
  • 1 лук
  • 1 яйцо
  • соль, перец и любимые специи
  • 25-50 мл молока
  • сыр⠀

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты, кроме сыра, кладем в блендер и измельчаем до однородной массы.

Филе для блюда

2. На край пищевой пленки кладем 2-3 ст.л. массы, а в центр добавляем сыр. Формируем сосиски и завязываем с 2-х сторон.

Основа для сосисок

3. Их можно заморозить или сразу варить в кипящей воде 15 минут.

Домашние сосиски

После этого снимаем пленку и обжариваем на сковороде до золотистой корочки!

Готовые сосиски

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