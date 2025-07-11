Куриный фарш – отличная основа не только для котлет, но и для домашних, сочных сосисок. Для того, чтобы они были нежными, добавьте во внутрь твердый сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных сосисок из куриного филе, с сыром.

Ингредиенты:

500 г куриного филе

1 лук

1 яйцо

соль, перец и любимые специи

25-50 мл молока

сыр⠀

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты, кроме сыра, кладем в блендер и измельчаем до однородной массы.

2. На край пищевой пленки кладем 2-3 ст.л. массы, а в центр добавляем сыр. Формируем сосиски и завязываем с 2-х сторон.

3. Их можно заморозить или сразу варить в кипящей воде 15 минут.

После этого снимаем пленку и обжариваем на сковороде до золотистой корочки!

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