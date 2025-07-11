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Без грамма химии: сочные домашние сосиски из филе и с сыром
Куриный фарш – отличная основа не только для котлет, но и для домашних, сочных сосисок. Для того, чтобы они были нежными, добавьте во внутрь твердый сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных сосисок из куриного филе, с сыром.
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 1 лук
- 1 яйцо
- соль, перец и любимые специи
- 25-50 мл молока
- сыр⠀
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты, кроме сыра, кладем в блендер и измельчаем до однородной массы.
2. На край пищевой пленки кладем 2-3 ст.л. массы, а в центр добавляем сыр. Формируем сосиски и завязываем с 2-х сторон.
3. Их можно заморозить или сразу варить в кипящей воде 15 минут.
После этого снимаем пленку и обжариваем на сковороде до золотистой корочки!
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