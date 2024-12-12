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Без хлеба! Яркая и вкусная закуска из хамона, с манго и сыром
Из хамона можно приготовить очень много очень быстрых и вкусных закусок. И к тому же, он отлично сочетается с зеленью, любым сыром, овощами и даже фруктами и ягодами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, эффектной закуски из хамона, с крем-сыром и манго.
Ингредиенты:
- Хамон
- Манго
- Сливочный сыр
- Руккола
- Фисташки
- Бальзамический крем
Способ приготовления:
1. На хамон выложите шарик крем-сыра, сверху кусочек манго.
2. Сверху рукколу и сверните.
3. Сверху полейте бальзамиком и присыпьте орешками.
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