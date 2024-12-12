Без хлеба! Яркая и вкусная закуска из хамона, с манго и сыром

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт закуски

Из хамона можно приготовить очень много очень быстрых и вкусных закусок. И к тому же, он отлично сочетается с зеленью, любым сыром, овощами и даже фруктами и ягодами.

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Что приготовить из хамона

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, эффектной закуски из хамона, с крем-сыром и манго.

Вкусная и эффектная закуска из хамона

Ингредиенты:

  • Хамон
  • Манго
  • Сливочный сыр
  • Руккола
  • Фисташки
  • Бальзамический крем

Способ приготовления:

1. На хамон выложите шарик крем-сыра, сверху кусочек манго.

Ингредиенты для блюда

2. Сверху рукколу и сверните.

Приготовление блюда

3. Сверху полейте бальзамиком и присыпьте орешками.

Готовая закуска

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