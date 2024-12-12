Из хамона можно приготовить очень много очень быстрых и вкусных закусок. И к тому же, он отлично сочетается с зеленью, любым сыром, овощами и даже фруктами и ягодами.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, эффектной закуски из хамона, с крем-сыром и манго.

Ингредиенты:

Хамон

Манго

Сливочный сыр

Руккола

Фисташки

Бальзамический крем

Способ приготовления:

1. На хамон выложите шарик крем-сыра, сверху кусочек манго.

2. Сверху рукколу и сверните.

3. Сверху полейте бальзамиком и присыпьте орешками.

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