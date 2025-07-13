Без лаваша: как приготовить диетическую летнюю шаурму из кабачка
В летний период вкусную и нежирную домашнюю шаурму можно приготовить из кабачков. Из такого овоща получается очень эластичный и золотистый корж, в который можно с легкостью завернуть мясную начинку. Питательный и легкий соус лучше всего сделать из греческого йогурта, чтобы было максимум пользы.
Идея приготовления летней шаурамы из кабачка опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Очень вкусно добавить внутрь много натертого сыра.
Ингредиенты для коржа:
- средний кабачок – 1 шт.
- маленькая морковка – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- немного укропа или петрушки (на выбор)
- твердый сыр – 30-40 г (можно заменить на плавленый)
- соль и перец – по вкусу
Ингредиенты для начинки:
- куриное филе – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- зелень или микрогрин – по желанию
- соус
Ингредиенты для соуса:
- греческий йогурт – 3 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- сок лимона – 1 ч.л.
- соевый соус – 1 ч.л.
- соевый соус – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- немного мелко нарезанного укропа – по желанию
Способ приготовления:
1. Кабачок и морковь натереть на мелкой терке, хорошо отжать сок.
2. Добавить яйцо, натертый сыр, измельченную зелень, соль и перец. Перемешать.
3. Выложить массу на пергамент, сформировать, накрыть вторым листом пергамента.
4. Запекать в аэрогриле или духовке при температуре 150-160 градусов примерно 7-10 минут до румяности.
5. Тем временем обжарить куриное филе на масле гхи до золотистой корочки
6. Посолить и поперчить.
7. Смешать все ингредиенты для соуса.
8. Готовый корж охладить, снять пергамент, смазать соусом, выложить начинку: курицу, нарезанный помидор и зелень.
9. С помощью пергамента осторожно скрутить в рулет.
10. Можно добавить сыр, ветчину или любые овощи, что есть в холодильнике.
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