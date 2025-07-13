В летний период вкусную и нежирную домашнюю шаурму можно приготовить из кабачков. Из такого овоща получается очень эластичный и золотистый корж, в который можно с легкостью завернуть мясную начинку. Питательный и легкий соус лучше всего сделать из греческого йогурта, чтобы было максимум пользы.

Идея приготовления летней шаурамы из кабачка опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Очень вкусно добавить внутрь много натертого сыра.

Ингредиенты для коржа:

средний кабачок – 1 шт.

маленькая морковка – 1 шт.

яйца – 1 шт.

немного укропа или петрушки (на выбор)

твердый сыр – 30-40 г (можно заменить на плавленый)

соль и перец – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

куриное филе – 1 шт.

помидор – 1 шт.

зелень или микрогрин – по желанию

соус

Ингредиенты для соуса:

греческий йогурт – 3 ст.л.

горчица – 1 ч.л.

сок лимона – 1 ч.л.

соевый соус – 1 ч.л.

соевый соус – 1 ч.л.

соль – по вкусу

немного мелко нарезанного укропа – по желанию

Способ приготовления:

1. Кабачок и морковь натереть на мелкой терке, хорошо отжать сок.

2. Добавить яйцо, натертый сыр, измельченную зелень, соль и перец. Перемешать.

3. Выложить массу на пергамент, сформировать, накрыть вторым листом пергамента.

4. Запекать в аэрогриле или духовке при температуре 150-160 градусов примерно 7-10 минут до румяности.

5. Тем временем обжарить куриное филе на масле гхи до золотистой корочки

6. Посолить и поперчить.

7. Смешать все ингредиенты для соуса.

8. Готовый корж охладить, снять пергамент, смазать соусом, выложить начинку: курицу, нарезанный помидор и зелень.

9. С помощью пергамента осторожно скрутить в рулет.

10. Можно добавить сыр, ветчину или любые овощи, что есть в холодильнике.

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