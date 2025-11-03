Если вы хотите приготовить вкусный десерт вместо конфет для детей, но так, чтобы они были без сахара и даже меда, идеальной основой в таком случаи будет домашний фруктовый сок и желатин.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и полезных домашних желеек из сока.

Ингредиенты:

сок домашний 400 мл

желатин 50 г

Способ приготовления:

1. К соку добавляем желатин, перемешиваем и оставляем на 15 мин набухать.

2. Ставим на огонь чтобы желатин растопился постоянно помешиваем, не доводим до кипения.

3. Разливаем по формочкам и ставим в холодильник на 10-15 минут и готово!

