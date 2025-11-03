Без сахара и химии: безопасные желейки из двух ингредиентов

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
45
Без сахара и химии: безопасные желейки из двух ингредиентов

Если вы хотите приготовить вкусный десерт вместо конфет для детей, но так, чтобы они были без сахара и даже меда, идеальной основой в таком случаи будет домашний фруктовый сок и желатин.

Без сахара и химии: безопасные желейки из двух ингредиентов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и полезных домашних желеек из сока. 

Без сахара и химии: безопасные желейки из двух ингредиентов

Ингредиенты:

  • сок домашний 400 мл
  • желатин 50 г

Способ приготовления: 

1. К соку добавляем желатин, перемешиваем и оставляем на 15 мин набухать.

Без сахара и химии: безопасные желейки из двух ингредиентов

2. Ставим на огонь чтобы желатин растопился постоянно помешиваем, не доводим до кипения.

Без сахара и химии: безопасные желейки из двух ингредиентов

3. Разливаем по формочкам и ставим в холодильник на 10-15 минут и готово!

Без сахара и химии: безопасные желейки из двух ингредиентов

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты