Все рецепты
Без сахара и химии: безопасные желейки из двух ингредиентов
Если вы хотите приготовить вкусный десерт вместо конфет для детей, но так, чтобы они были без сахара и даже меда, идеальной основой в таком случаи будет домашний фруктовый сок и желатин.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и полезных домашних желеек из сока.
Ингредиенты:
- сок домашний 400 мл
- желатин 50 г
Способ приготовления:
1. К соку добавляем желатин, перемешиваем и оставляем на 15 мин набухать.
2. Ставим на огонь чтобы желатин растопился постоянно помешиваем, не доводим до кипения.
3. Разливаем по формочкам и ставим в холодильник на 10-15 минут и готово!
