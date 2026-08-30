Без сушки и замораживания: 2 способа заготовки укропа на зиму, которые точно пригодятся
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Укроп на зиму можно заготовить не только путем сушки или замораживания. Есть ещё два простых способа, которые помогут сохранить ароматную зелень и использовать ее в течение холодного сезона. Укроп можно замариновать или приготовить с чесноком и маслом. Такие заготовки хорошо подходят для супов, салатов, картофеля, соусов и других домашних блюд.
Редакция FoodOboz расскажет, как заготовить укроп на зиму. Затем зелень можно использовать для приготовления разнообразных блюд.
Как подготовить укроп к заготовке
Для заготовки лучше брать свежий молодой укроп без пожелтевших и увядших веточек. Зелень нужно хорошо промыть под холодной водой и тщательно просушить на бумажном полотенце.
Стебли также можно использовать, если они молодые и сочные. Они обладают насыщенным ароматом, поэтому выбрасывать их не стоит.
Маринованный укроп на зиму
Первый способ – замариновать укроп в банках. Такая зелень имеет легкую кислинку и хорошо подходит для супов, салатов, винегрета и других блюд.
Ингредиенты:
- 500 г свежего укропа
- 1 л воды
- 2 ст.л. каменной нейодированной соли
- 1 ст.л. сахара
- 50 мл 9% уксуса
- 2 лавровых листа
- 5 горошин душистого перца
Как мариновать укроп:
1. Зелень нужно вымыть, обсушить и нарезать. Банки и крышки предварительно простерилизовать.
2. Для маринада налить воду в кастрюлю, добавить соль, сахар, лавровый лист и душистый перец. Довести до кипения и проварить примерно 3 минуты. Затем снять маринад с огня и добавить уксус.
3. Укроп плотно разложить по банкам и залить горячим маринадом. Накрыть банки крышками и поставить в кастрюлю с тёплой водой. После закипания воды стерилизовать примерно 10 минут.
4. Затем банки закрыть, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания. Хранить такую заготовку нужно в прохладном месте.
Укроп на зиму с чесноком и маслом
Еще один вариант – приготовить ароматную зеленую пасту из укропа, чеснока и масла. Ее можно добавлять в картофель, супы, соусы, мясо или использовать в качестве основы для домашней заправки.
Ингредиенты:
- 300 г укропа
- 100 г чеснока
- 200 мл подсолнечного или оливкового масла
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1 ч.л. соли с горкой
Как заготовить укроп с чесноком:
1. Положить чеснок в блендер, добавить лимонный сок, соль и примерно треть масла. Измельчить до однородной массы.
2. Затем добавить подготовленный укроп и еще раз измельчить блендером. Зелень можно измельчить до полностью однородной пасты или оставить небольшие кусочки.
3. Готовую смесь разложить по чистым небольшим банкам. Сверху налить тонкий слой масла, примерно 5 мм, и плотно закрыть крышками.
4. Такую заготовку удобно доставать небольшими порциями и добавлять в готовые блюда. Она поможет сохранить аромат свежего укропа и разнообразить зимнее меню.
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