Без сушки и замораживания: 2 способа заготовки укропа на зиму, которые точно пригодятся

Укроп на зиму можно заготовить не только путем сушки или замораживания. Есть ещё два простых способа, которые помогут сохранить ароматную зелень и использовать ее в течение холодного сезона. Укроп можно замариновать или приготовить с чесноком и маслом. Такие заготовки хорошо подходят для супов, салатов, картофеля, соусов и других домашних блюд.

Редакция FoodOboz расскажет, как заготовить укроп на зиму. Затем зелень можно использовать для приготовления разнообразных блюд.

Как подготовить укроп к заготовке

Для заготовки лучше брать свежий молодой укроп без пожелтевших и увядших веточек. Зелень нужно хорошо промыть под холодной водой и тщательно просушить на бумажном полотенце.

Стебли также можно использовать, если они молодые и сочные. Они обладают насыщенным ароматом, поэтому выбрасывать их не стоит.

Маринованный укроп на зиму

Первый способ – замариновать укроп в банках. Такая зелень имеет легкую кислинку и хорошо подходит для супов, салатов, винегрета и других блюд.

Ингредиенты:

500 г свежего укропа

1 л воды

2 ст.л. каменной нейодированной соли

1 ст.л. сахара

50 мл 9% уксуса

2 лавровых листа

5 горошин душистого перца

Как мариновать укроп:

1. Зелень нужно вымыть, обсушить и нарезать. Банки и крышки предварительно простерилизовать.

2. Для маринада налить воду в кастрюлю, добавить соль, сахар, лавровый лист и душистый перец. Довести до кипения и проварить примерно 3 минуты. Затем снять маринад с огня и добавить уксус.

3. Укроп плотно разложить по банкам и залить горячим маринадом. Накрыть банки крышками и поставить в кастрюлю с тёплой водой. После закипания воды стерилизовать примерно 10 минут.

4. Затем банки закрыть, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания. Хранить такую заготовку нужно в прохладном месте.

Укроп на зиму с чесноком и маслом

Еще один вариант – приготовить ароматную зеленую пасту из укропа, чеснока и масла. Ее можно добавлять в картофель, супы, соусы, мясо или использовать в качестве основы для домашней заправки.

Ингредиенты:

300 г укропа

100 г чеснока

200 мл подсолнечного или оливкового масла

1 ст.л. лимонного сока

1 ч.л. соли с горкой

Как заготовить укроп с чесноком:

1. Положить чеснок в блендер, добавить лимонный сок, соль и примерно треть масла. Измельчить до однородной массы.

2. Затем добавить подготовленный укроп и еще раз измельчить блендером. Зелень можно измельчить до полностью однородной пасты или оставить небольшие кусочки.

3. Готовую смесь разложить по чистым небольшим банкам. Сверху налить тонкий слой масла, примерно 5 мм, и плотно закрыть крышками.

4. Такую заготовку удобно доставать небольшими порциями и добавлять в готовые блюда. Она поможет сохранить аромат свежего укропа и разнообразить зимнее меню.

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